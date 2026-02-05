婁峻碩樂當新手爸 程予希對男友「不設限」

左起藝人程予希、婁峻碩，兩人身穿Sandro春夏服裝，現身活動現場。（Sandro提供／黃唯淯台北傳真）

藝人婁峻碩下個月就要晉升新手爸爸，談到即將到來的身份轉換，他笑說心情既期待又緊張，希望能陪老婆焦凡凡一起進產房，親眼迎接孩子出生。前陣子拍攝馬年形象廣告時，健身成果一覽無遺，甚至被網友幽默調侃「下面怎麼這麼明顯？」他當場害羞澄清：「真的沒塞啦！」現場笑聲不斷。

而近期遠赴溫哥華進修的程予希，則形容自己重新回到學生身分，反而更懂得珍惜生活。她透露班上同學來自巴西、韓國等不同國家，被問及是否想與韓國歐爸來個異國戀曲？她大方回應「從不設限」，但也笑說在國外幾乎沒有被搭訕，讓一旁的婁峻碩以過來人之姿提醒：「有搭訕要把握。」

兩人當天身穿Sandro 2026春夏系列亮相，呼應品牌本季「Summer Vibration」主題。女裝以輕盈雪紡、蕾絲與內衣元素，結合結構剪裁，展現柔美與力量並存的女性輪廓；男裝則回歸70年代靈感，以奶油白、米色與天藍色調，勾勒俐落而內斂的現代風格。

