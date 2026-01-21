婁峻碩破尺度秀猛肌 焦凡凡助陣「極限挑戰」

婁峻碩受邀參與國際精品春節形象照拍攝。（圖／Calvin Klein提供）

婁峻碩受邀參與國際精品春節形象照，只見在最新的釋出的照片中，換上帽T半敞秀出精壯身材的他，舉手投足間顯盡時尚態度，還首次挑戰個人螢幕最大尺度，僅著一件「經典開運紅」內褲「半裸」入鏡，以精雕細琢的肌肉線條與「花式馭馬」拍攝動作交織而成的極致視覺張力，成就出馬年最辣賀歲照。

從接到正式邀約到開拍僅有一個多月的準備時間，讓婁峻碩興奮之餘卻也充滿焦慮，「當時得知好消息後第一個反應是『我現在的身材真的可以拍嗎』，但又想到這樣的好機會一生可能只有一次，就算硬著頭皮也要上！」為了能在鏡頭前展現更精實的身材，婁峻碩決定挑戰「不可能的任務」，特別求助教練進行一個月「極致減脂」的魔鬼訓練，除了天天上健身房操肌，更展開「無味人生」超級飲控，苦笑說：「每天餐盤裡只有單調的雞胸肉、白飯與青菜，精準計算每一克澱粉與蛋白質的攝取。」

這段魔鬼訓練的日子也意外成為婁峻碩與老婆焦凡凡的超甜日常，他透露老婆得知後不僅當起啦啦隊全力支持，更化身為「金牌營養師」親自為他備餐，每天嚴格把關飯量與肉量，「她會細心問我今天要吃幾克的飯？幾克的肉？雖然是在痛苦減脂，但吃著她準備的飯，心裡真的很溫暖。」在老婆的神助攻下，婁峻碩在短短一個月內成功甩肉 4 公斤，體脂更飆降至 12% 左右，但對自我要求極高的他卻僅給自己打出 60 分的及格分數，「因為時間太趕，如果時間再充裕一點，我一定能做得更好！」

婁峻碩為了在鏡頭前呈現最佳狀態，竟然使出「隨行教練」大絕招，直接把自己的私人教練帶到拍攝現場隨操隨練，在長達 8 小時的馬拉松式拍攝中，只要導演一喊卡，他便抓緊時間抓著教練指導自己重訓，只為了讓肌肉維持在最緊繃的「充血狀態」。由於拍攝過程中橫跨三個外景及一個攝影棚，還得同步切換平面與動態拍攝，婁峻碩完全沒有喘息空間，甚至一度直呼「真的沒力了」，他苦笑說：「為了讓每一CUT都看起來有肌肉膨脹且兼顧力與美感覺，所以得一直重複訓練，到最後兩卡的時候，連教練都搖頭說『不行了』，因為肌肉已經徹底沒力，完全充不起來！」

2026一開春就「紅」運當頭的婁峻碩，不僅如願參與合作春節形象照，先前所拍攝的燒腦懸疑劇《百萬人推理》終於要在春節檔期於串流平台隆重登場，更將在今年三月中旬成為新手爸爸，婁峻碩透露早與焦凡凡達成「兵來將擋、水來土掩」的默契，不預設太多立場，反而更珍惜現在的兩人時光。為了幫孩子存夠奶粉錢，婁峻碩今年可說火力全開全力衝刺，除了《百萬人推理》外，還有多部戲劇作品待發，他更透露新專輯也已進入錄製衝刺階段，「2026 會是忙碌且豐收的一年，音樂作品絕對不會讓大家等太久！」

婁峻碩為了拍攝進行魔鬼訓練。（圖／Calvin Klein提供）

即將當爸的婁峻碩今年行程滿檔。（圖／Calvin Klein提供）

