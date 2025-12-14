婁峻碩耶誕城開唱！突爆「凡凡肚裡寶寶性別」 夫妻跨年甜蜜一起過

婁峻碩在後台受訪。吳昕蓓攝

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」今（14日）進入第二天，9組人氣歌手吸引大批歌迷到場朝聖，包含告五人、王ADEN、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、婁峻碩SHOU、高爾宣OSN、熊仔及動力火車，連番精彩演出讓現場尖叫聲不斷，其中婁峻碩一上台就掀起全場暴動，他在後台受訪時也提到，老婆焦凡凡肚子裡的寶寶是男生，「我很開心，有一個好兄弟，已經想好我想跟他做的事。」

婁峻碩一口氣帶來〈No Rush〉、〈刀〉、〈鑰匙還你〉、〈不小心〉、〈一首歌〉與〈COLORFUL〉，節奏一路狂飆，舞臺感染力全面引爆，讓市民廣場瞬間沸騰成派對現場。他在9月14日才和焦凡凡生日當天宣布升格當爸爸的喜訊，當時小倆口戴著「Mom」和「Dad」的鴨舌帽，曬出寶寶超音波照片，並在內文寫下：「今年的生日祝福留給我們家即將迎來的新成員。」讓外界超驚喜。

在後台受訪時，婁峻碩突然自爆凡凡肚子裡是兒子，至於老婆現在的狀態都很好，「她是一個快樂媽媽的狀態，因為工作比較少，每天就是吃跟睡。」他也分享，短片演算法會一直推播他寶寶、育兒相關的內容，現在距離兒子出生還有3個月，他就是享受現在的階段，還忍不住自嘲：「現在還是快樂階段，3個月後就不確定了。」不僅如此，身邊朋友，包括瘦子、大淵、高爾宣等人這些「爸爸前輩」都很願意提供資源、建議。

婁峻碩跨年會和老婆焦凡凡一起度過。吳昕蓓攝

焦凡凡接下來將挺著孕肚上台主持跨年，讓他十分擔心，但焦凡凡堅持自己沒問題，夫妻倆將在屏東一起跨年，焦凡凡是主持人，他則是演出嘉賓，他表示在這天特別的日子裡，全家人會在家裡聚在一起吃飯，至於新年新希望，他透露自己有先寫了幾首歌，被問到是否有寫給老婆，她也笑說：「我已經寫太多給凡凡的歌了！」



