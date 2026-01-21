婁峻碩裸身躍馬登國際舞台

婁峻碩登國際時尚舞台。

記者戴淑芳∕台北報導

婁峻碩2026開春挑戰螢幕最大的尺度，裸身躍馬登國際時尚舞台，拍攝CK春節形象大片，展現性感體魄。

婁峻碩受邀參與Calvin Klein合作春節形象照，首次挑戰個人螢幕最大尺度，僅著一件CK「經典開運紅」內著戰袍「半裸」入鏡。他表示，自接到正式邀約到開拍僅有1個月多的準備時間，為了展現更精實的身材，特別求助教練進行「極致減脂」的魔鬼訓練。

這段魔鬼訓練的日子，也意外成為婁峻碩與老婆焦凡凡的超甜日常。他透露，老婆不僅當起啦啦隊全力支持，更化身為「金牌營養師」親自為他備餐，每天嚴格把關飯量與肉量。

在老婆的神助攻下，婁峻碩在短短1個月內甩肉4公斤，體脂更飆降至12%左右，一舉刷新人生中最低體脂紀錄。但對自我要求極高的他僅給自己打出60分的及格分數，「因為時間太趕，如果時間再充裕一點，我一定能做得更好」。