婁峻碩超爽宣布「焦凡凡肚裡是兒子」！曝瘦子私下傳授育兒經

婁峻碩今（14）日獨自登上2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，一連演出〈No Rush〉、〈刀〉、〈鑰匙還你〉、〈不小心〉、〈一首歌〉與〈COLORFUL〉，節奏一路狂飆，舞台感染力全面引爆，讓粉絲相當嗨。此外，他今也開心宣布，老婆焦凡凡肚裡的寶寶是兒子，已經預備好之後要跟他做很多事。

焦凡凡目前懷孕7個月，婁峻碩開心透露：「寶寶是兒子！我已經想好要跟他做很多事了。」他說，焦凡凡現在的身體狀態都穩定，每天都做快樂的孕婦。焦凡凡兩周後即將挺肚跟無尊主持屏東跨年晚會，他坦言有點擔心：「我每天都問她真的可以嗎？她都說沒問題，我今年也只有接屏東跨年演出，會陪她到最後。」

至於寶寶小名，婁峻碩堅持不說，「那是我們才能叫的，現在叫他寶寶就好」。婁峻碩身邊的好哥們，包括瘦子、高爾宣、建志等人都傳授了非常多爸爸經給他，話題已經從年少時期的娛樂到為人父的育兒經了。

