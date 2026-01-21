婁峻碩超私密照外流！脫光剩內褲騎上馬背 8小時保持充血狀態不休息

記者鄭尹翔／台北報導

婁峻碩代言內褲。（圖／業者提供）

近年在音樂與戲劇雙棲發展、人氣水漲船高的婁峻碩，早已成為時尚圈新寵兒，不僅頻頻受邀出席國際品牌活動，這回更直接躍升「國際秀咖」，正式與 Calvin Klein 合作春節形象照。畫面中，他或穿著帽T半敞上身，或直接以紅色內著戰袍半裸上陣，結合黑馬入鏡，肌肉線條與力量美感一次到位，打造出馬年最火辣的賀歲時尚大片。

婁峻碩代言內褲。（圖／業者提供）

婁峻碩代言內褲。（圖／業者提供）

婁峻碩代言內褲。（圖／業者提供）

婁峻碩代言內褲。（圖／業者提供）

談及能與 Calvin Klein 合作，婁峻碩直言是「夢想成真」。他透露從接到邀約到正式拍攝，僅有一個多月的準備時間，讓他又興奮又緊張，甚至第一時間懷疑自己身材是否到位。為了不留下遺憾，他下定決心展開極限挑戰，找來教練進行一個月「極致減脂」魔鬼訓練，天天健身房報到，飲食更嚴格控管，只吃雞胸肉、白飯與青菜，精算每一克澱粉與蛋白質。

廣告 廣告

這段地獄式訓練期，也意外成了他與老婆焦凡凡的放閃日常。婁峻碩透露，老婆不僅全力支持，還親自化身「專屬營養師」幫忙備餐、精準控量，讓他在短短一個月內成功瘦下 4 公斤，體脂降到約 12%，刷新人生最低紀錄。他笑說，雖然畫面看起來很猛，但自己只給 60 分，「如果時間再多一點，還可以更好。」

拍攝當天，完美主義的婁峻碩甚至把私人教練直接帶到現場，在長達 8 小時、橫跨外景與棚拍的高強度拍攝中，只要一喊卡就立刻補操，讓肌肉維持最佳狀態，直到最後連教練都搖頭認輸。即便體力透支，他仍靠著現場團隊的鼓勵完成所有高難度動作。

2026年「紅」運當頭的婁峻碩，不只以 CK 內褲形象照衝上話題巔峰，主演的燒腦懸疑劇《百萬人推理》也將於春節檔期在串流平台上線，加上新專輯進入製作衝刺階段，事業全面開火。三月中旬，他也將與焦凡凡迎來兩人的愛的結晶，正式升格新手爸爸。婁峻碩笑說，2026年會是忙碌卻豐收的一年，「不管是戲劇還是音樂，都不會讓大家等太久。」

更多三立新聞網報導

八點檔女神李又汝暈倒緊急送醫！檢查後竟懷孕了 超音波一家三口合照

獨家／葛仲珊不唱歌也超賺錢！網拍賣腳踏車賺翻 投資二手收藏意外漲價

獨家／葛仲珊證實財富自由！投資這些股票賺翻 消失九年完全不想回歌壇

獨家／葛仲珊罕見認愛！證實在美國有另一半 親吐感情近況

