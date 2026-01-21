婁峻碩露壯肌躍馬 老婆神助攻

婁峻碩新年一開春就給大家「好看」！不僅獲各大時尚品牌青睞頻頻出席活動，近期更受邀參與國際精品春節形象照，挑戰個人螢幕最大尺度，僅穿內褲半裸入鏡，更躍上黑馬象徵在新的一年一馬當先、馬到成功。

婁峻碩自接到正式邀約到開拍僅有1個月多時間，坦言心情興奮卻焦慮「我現在的身材真的可以拍嗎？」他為了展現更精實的身材，特別求助教練進行一個月魔鬼訓練，除了天天上健身房操肌，更展開「無味人生」超級飲控，他苦笑說：「每天餐盤裡只有單調的雞胸肉、白飯與青菜，精準計算每一克澱粉與蛋白質的攝取。」

在這段魔鬼訓練的日子，他老婆焦凡凡當起啦啦隊全力支持，更化身「金牌營養師」親自為他備餐，每天嚴格把關飯量與肉量，婁峻碩說：「她會細心問我今天要吃幾克的飯？幾克的肉？雖然是在痛苦減脂，但吃著她準備的飯，心裡真的很溫暖。」

有了老婆的神助攻，婁峻碩1個月內成功甩肉4公斤，體脂飆降至12％左右，一舉刷新他人生中的最低體脂紀錄；不過對自我要求極高的他僅給自己打出60分的及格分數，「因為時間太趕，如果時間再充裕一點，我一定能做得更好。」

此外，婁峻碩先前拍攝的燒腦懸疑劇《百萬人推理》即將在春節檔期登場，他更將在3月中旬與老婆焦凡凡一同迎來「愛的結晶」誕生，面對新手爸媽的挑戰，兩人達成「兵來將擋、水來土掩」的默契，也更珍惜現在的兩人時光。