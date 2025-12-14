婁峻碩首度公開「寶寶性別」 揭愛妻焦凡凡懷孕近況

婁峻碩首度公布寶寶性別。（圖／翻攝IG／婁峻碩）

歌手婁峻碩與交往多年的焦凡凡在2024年底正式登記結婚，兩人於隔年9月開心宣布懷孕消息。婁峻碩14日登上「新北歡樂耶誕城」舞台擔任表演嘉賓，熱力演出多首歌曲炒熱現場氣氛，也在接受訪問時首度公開寶寶性別，透露即將迎來「兒子」，喜悅之情溢於言表。

婁峻碩分享，雖然夫妻倆原本並未預設寶寶的性別，但在未確認之前，他與焦凡凡都直覺是女生。他笑說：「有一些民間說法，像是肚子比較圓、懷女生會變漂亮，她看起來真的變漂亮了，結果是男生！」雖然結果出人意料，但他顯得相當興奮，並表示：「雖然女兒也很棒，但現在知道是兒子，有個好兄弟可以一起做很多事，我都想好了！」

對於寶寶的小名，婁峻碩選擇保留，僅透露平時兩人私下有暱稱，在公開場合則統一稱為「寶寶」。談及即將升格為人父的心情，他坦言目前尚未感受到緊張感，還想多享受兩人世界的時光，「我這階段不想想太多，還是想先好好放鬆。」

他也透露，目前焦凡凡的孕期狀態良好，心情愉快，「她現在工作比較少，有活動就參加，其他時間就是快樂地吃、快樂地睡，做自己想做的事。」焦凡凡預計將主持屏東的跨年活動，巧合的是，婁峻碩當天也在同一地點表演，讓他笑稱自己會全程陪伴，「我每天都在問她的狀態，雖然只剩兩週，但她狀況很好，還能做瑜伽。我跨年只接這一場，就是想陪她到最後。」

