婁峻碩「只穿大紅色內褲迎新年」！1個月瘦4公斤還不滿意 充血8小時凍未條

婁峻碩2026開春「一馬當先」裸身躍馬參與Calvin Klein 合作春節形象大片，一舉登上國際時尚舞台的他，身著一襲經典開運紅內著戰袍，半裸入鏡，展現精實體魄霸氣外露，象徵以「大展鴻圖」之姿性感迎馬年。

婁峻碩只穿紅色內褲拍攝CK的春節形象片。（圖／Calvin Klein 提供）

能與國際精品Calvin Klein合作春節形象大片，婁峻碩坦言是人生中「夢想成真」的時刻，他透露自接到正式邀約到開拍僅有一個月多的準備時間，讓他興奮之餘卻也充滿焦慮，「當時得知好消息後第一個反應是『我現在的身材真的可以拍嗎？』但又想到這樣的好機會一生可能只有一次，就算硬著頭皮也要上！」為了能在鏡頭前展現更精實的身材，婁峻碩決定挑戰「不可能的任務」，特別求助教練進行一個月「極致減脂」的魔鬼訓練，除了天天上健身房操肌，更展開「無味人生」超級飲控，他苦笑說：「每天餐盤裡只有單調的雞胸肉、白飯與青菜，精準計算每一克澱粉與蛋白質的攝取。」

婁峻碩為了練出好身材，天天操肌。（圖／Calvin Klein 提供）

值得一提的是，這段魔鬼訓練的日子，也意外成為婁峻碩與老婆焦凡凡的超甜日常，他透露老婆得知後，不僅當起啦啦隊全力支持，更化身為「金牌營養師」親自為他備餐，每天嚴格把關飯量與肉量，「她會細心問我今天要吃幾克的飯？幾克的肉？雖然是在痛苦減脂，但吃著她準備的飯，心裡真的很溫暖。」在老婆的神助攻下，婁峻碩在短短一個月內成功甩肉4公斤，體脂更飆降至12%左右，一舉刷新他人生中的最低體脂紀錄，但對自我要求極高的他卻僅給自己打出60分的及格分數，「因為時間太趕，如果時間再充裕一點，我一定能做得更好！」

婁峻碩瘦身4公斤。（圖／Calvin Klein 提供）

而在長達8小時的拍攝裡，婁峻碩會抓緊時間讓教練指導自己重訓，只為了讓肌肉維持在最緊繃的充血狀態，也因為如此，一度讓他直呼「真的沒力了！」此外，婁峻碩也將在今年3月中旬與老婆焦凡凡迎來寶寶出生，面對新手爸媽的挑戰，婁峻碩透露早與老婆焦凡凡達成「兵來將擋、水來土掩」的默契，且夫妻倆不預設太多立場，反而更珍惜現在的兩人時光。為了幫孩子存夠奶粉錢，婁峻碩今年可說火力全開全力衝刺，除了《百萬人推理》外，還有多部戲劇作品待發，他更透露新專輯也已進入錄製衝刺階段，並表示：「2026 會是忙碌且豐收的一年，音樂作品絕對不會讓大家等太久！」

