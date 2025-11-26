婁峻碩、熊仔全到齊！J.Sheon搭檔美麗本人 限定組合參戰《龍虎門247》
睽違兩年，《龍虎門247音樂日》正式重返舞台，已超過10年未於台灣演出的嘻哈OG滿人（Manchuker），將把回歸舞台的首發演出獻給《龍虎門247音樂日》，消息一出，立刻在台饒圈投下震撼彈！
橫跨世代豪華陣容 婁峻碩熊仔呂士軒全員到齊
《龍虎門247音樂日》的參演陣容集結了嘻哈圈跨世代重量級音樂人。包括屢次在北流舉辦5000人個唱秒殺，超過5年未在嘻哈場景演出的婁峻碩SHOU、近期甫發行重製專輯《∞→0》的金曲得主熊仔、新科金曲歌王呂士軒等人都將現身。
婁峻碩感性表示：「我覺得在台灣可以有一個純嘻哈的音樂節，其實很開心很感動。上一次參與這樣的活動，已經至少是五年前了。」他將帶著完整樂團編制回到最純粹的嘻哈舞台。
熊仔也將帶來進化後的《∞→0》專輯曲目。此外，被跨世代觀眾選為「台饒最強現場」的Barry Chen、嘻哈廠牌Multiverse Music、金音獎得主Gummy B也將拿出最燃炸的現場實力共襄盛舉。
兩大限定組合曝光 J.Sheon搭美麗本人、玖壹壹健志領軍「混血兒聯軍」
除了超豪華個人陣容，主辦單位也祭出兩大限定組合。台中嘻哈代表玖壹壹健志將攜手兩位師弟潤少、LilHao，組成「混血兒聯軍」參戰247。同時，實力歌手與全方位男偶像的夢幻聯動也將實現，由台灣R&B頂標人物J.Sheon與好兄弟美麗本人共演，所激盪出的火花令人期待。
此外，今年另有重要亮點，從《聲林之王2》節目崛起的吳霏，透過選拔脫穎而出，奪冠成為「龍虎門狀元」，將帶來他第一個完整Full Set嘻哈舞台演出，象徵新世代正式跨入頂級舞台。
首度擴大為兩日活動 街舞大賽與前夜派對嗨翻週末
本次活動首度從一日擴大為兩日，將與Red Bull合作舉辦前夜祭。1月10日將由「Red Bull Dance Your Style台灣大賽」打開週末活動序章，比賽採全球知名的「觀眾決勝」機制，由現場觀眾舉牌決定舞者去留。
首日街舞賽事結束後，將由DJ賴皮MR. SKIN主導的前夜祭派對延續能量。隔日1月11日，《龍虎門247音樂日》將在台北流行音樂中心戶外表演空間展開全日演出，以更完整的舞台設計、影像紀錄與音樂企劃呈現。預售票已於11月26日中午12點在KKTIX正式開賣。
關於《龍虎門247音樂日》 時間： 前夜祭：1 月 10 日（六） Red Bull Dance Your Style 台灣大賽 & 247 前夜派對 演唱會：1 月 11 日 （日） 龍虎門247 音樂日 主辦單位：嘻哈龍虎門、我的檔期有限公司、台灣紅牛股份有限公司 協辦單位：台北流行音樂中心 線上購票：KKTIX
1/11（日） 演出陣容： 滿人Manchuker｜ J.Sheon ｜ 熊仔 Kumachan ｜健志 KEN-G ｜美麗本人｜婁峻碩SHOU ｜呂士軒 Trout Fresh ｜ Barry Chen ｜ Gummy B ｜ M.V.M ｜ SHIGGA SHAY 西閣｜潤少｜ LilHAO ｜吳霏
