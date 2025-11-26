婁峻碩SHOU回歸嘻哈場演出！ 《龍虎門247音樂日》祭出兩大限定組合

婁峻碩。（圖／龍虎門247音樂日）

記者林政平報導／ 《龍虎門247音樂日》睽違兩年正式重返舞台，參演陣容集結嘻哈圈跨世代重量級音樂人，包含超過五年未在嘻哈場子演出的婁峻碩，近期甫發行重製專輯《∞→0》掀起大量關注的金曲得主熊仔、新科金曲歌王呂士軒等。主辦單位也祭出兩大限定組合——「混血兒聯軍」：玖壹壹健志Ｘ師弟潤少與 LilHao 、實力歌手與全方位男偶像「J.Sheon Ｘ 美麗本人」讓嘻哈仔興奮不已。

以嘻哈創作出身攻佔主流市場的婁峻碩SHOU，近年鮮少現身嘻哈場景，他表示將百分百投入他的嘻哈魂，展現獨一無二的演出面貌。婁峻碩SHOU 感性的說：「我覺得在台灣可以有一個純嘻哈的音樂節，其實很開心很感動。上一次參與這樣的活動，已經至少是五年前了。我非常期待現場的視覺與體驗，這次將帶著完整樂團編制回到最純粹的嘻哈舞台跟大家一起玩！」而新科金曲歌王呂士軒、被跨世代觀眾選為「台饒最強現場」的 Barry Chen、「台灣嘻哈品質保證」 嘻哈廠牌 Multiverse Music、金音獎得主 Gummy B 也將拿出最燃炸的現場實力共襄盛舉！

此外，《龍虎門247音樂日》也促成兩大限定組合，台中嘻哈代表玖壹壹健志攜兩位師弟潤少、LilHao，組成「混血兒聯軍」參戰 247，展現地區文化能量。台灣 R&B 頂標人物 J.Sheon 將與好兄弟美麗本人共演，實力派歌手與實力派全方位男偶像所激盪出的火花令人期待。這場在嘻哈圈史無前例、眾所矚目的音樂節，將於 2026 年 1 月 11 日在臺北流行音樂中心 - 戶外表演空間登場，預售票於 11 月 26 日 中午 12:00 在 KKTIX 正式開賣！

