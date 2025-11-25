婆婆不滿媳婦要兒「綁起來」憂雄風不再 泌尿醫出手化心結

男性結紮與「雄風不再」不會劃上等號。（示意圖）

亞洲大學附屬醫院泌尿科主任級醫師蕭子玄分享診間案例，一名37歲男子婚後和妻子育有2女，在妻子一度以為又懷孕後，兩夫妻認真討論結紮，不過卻被長輩得知，婆婆擔心兒子「被去勢」和媳婦鬧不合，所幸經蕭醫師說明後，婆婆得知男性結紮與「雄風不再」不會劃上等號，因而化解婆媳紛爭，兩夫妻也決定採用微創結紮手術，避免以後又「鬧出人命」。

泌尿科醫師蕭子玄指出，兩夫妻原本就有結紮打算，近日則因為太太月經晚來，誤以為兩人要晉升3寶爸媽，發現是假警報後，兩人更加堅定要請先生「綁起來」，避免意外，不過討論過程中被觀念相對保守的公婆得知，婆婆還因擔心兒子被去勢後會雄風不再，對媳婦頗為不諒解。

事情直到婆婆陪伴公公就診才有解，公公因攝護腺肥大問題到泌尿科就醫，婆婆邊向醫生抱怨媳婦價值觀太新潮，稱兒子被逼去結紮，醫師聽聞後，說明男性結紮僅是截斷輸精管，讓精蟲無法通往體外，睪丸依然正常運作，完全不會影響性能力，經醫師說明後，長輩才理解結紮本質，並決定尊重子女意願。

兩夫妻後續同意採用微創結紮手術，醫師說明，手術會使用特殊器械穿刺陰囊表皮製造微小開口，再將輸精管拉出結紮，傷口感染、血腫機率都能降低、恢復快，全程約30分鐘，但蕭醫師也提醒，結紮並不是術後立刻完全避孕，因輸精管中仍有殘留精蟲，因此需要在術後3個月回診做精液檢查，確認完全沒有活動精蟲，才能算真正達到避孕效果。





