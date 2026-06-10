婆婆也狂讚！完美人妻藏1缺點 老公直呼受不了
近日一名男網友分享，老婆是個完美人妻，不僅身材好、長得又漂亮，與婆婆相處融洽，還會做飯，但有個致命缺點「口臭」，讓人受不了。貼文引來不少網友吐槽「好老公會陪老婆解決問題，而不是偷抱怨」。對此，耳鼻喉科醫師陳亮宇曾分享口臭的3大常見原因，包括口腔、腸胃及鼻腔問題。
一名男網友近日在臉書社團《靠北婚姻－暢聊婚姻大小事》發文表示，老婆各方面條件都很好，身材姣好、外型亮眼，平時上得了廳堂、下得了廚房，就連婆婆也對她讚不絕口，可以說是大家眼中的完美人妻。
不過，男網友指出，老婆有個讓他困擾的缺點「口臭」，而且氣味濃厚，讓人超級受不了。
貼文引發網友討論，「沒有完美的人，好老公會陪著老婆一起解決問題，而不是偷抱怨」、「誰沒有缺點」、「是不是牙周病造成的？可以先找牙醫檢查看看」、「可能是扁桃腺結石，治療後就能改善」。
對此，耳鼻喉科醫師陳亮宇曾在臉書粉專指出，口臭常見原因主要分為3大類，首先是口腔問題，包括牙周病、牙結石等，都可能導致口氣不好；其次是腸胃問題，像是胃食道逆流、消化不良等，容易讓口中出現酸臭味；最後則是鼻腔問題，若有鼻塞、鼻竇炎或長期用嘴巴呼吸，導致口腔乾燥、口水分泌不足，也可能產生異味。
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