婆婆執意住下「幫做月子」遭拒！她請尪回絕被怪「趕婆婆」掀論戰

一名媳婦日前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，表示自己在月子中心住了20天後，因尚未滿一個月，婆婆堅持要幫她「坐滿月子」。儘管她事前已請先生婉拒，但回家後婆婆仍堅持留下來照顧，讓她不勝其擾。最終她請先生出面處理，婆婆雖然離開，卻也讓她背上「趕婆婆走」的罵名，夫妻因此爆發爭執。該篇貼文引起網友熱烈討論，許多留言支持媳婦的選擇，認為「尊重產婦意願」比好意更重要。

原PO表示，自己並非第一次生產，在月子中心也休養得不錯，因此返家後希望能自行照顧，不需婆婆協助。然而婆婆仍堅持留下，導致她情緒崩潰，只好再度請先生勸說對方離開，卻因此與先生起爭執。事件曝光後，引發大量網友共鳴，不少人認為這並非單純的好意，而是對產婦意願的忽視。

有網友認為，「好意要對方覺得好才是好意，否則就是強迫別人配合自己」、「就是有這種背骨的婆婆。就說不需要了，硬來。要他們幫忙時，又說那邊痛這邊痛」、「如果老公挺你，就沒這麼多問題」、「習慣不同，常常長輩會以她們的觀念來加注在晚輩身上，應該事前就請先生拒絕才能避免日後的衝突與尷尬」、「當初應該直接說你月子中心會直接住好住滿，不應該告訴他們20天而已」。

也有網友抱持相反想法，「你婆婆很好，我婆婆不準我回家做月子硬要幫我做，一邊做一邊罵全村都知道」、「男生問題吧，是我會說個謊，把責任放在我身上，自己的家人自己扛」、「我是覺得不要欠婆婆人情比較好，才不會以後會被討人情」、「婆婆的意思是說你月子30天，怕你的身體不好、她真的是擔心你罷了」、「她可能也是一番好意，有個人幫襯或許也不錯」。

