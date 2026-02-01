婆婆嫌年菜難吃還逼做家事「碎念半小時」 人妻氣炸：娶媳婦就全家沒用的家庭

一名人妻抱怨，她訂了年菜到婆家幫公公慶生，婆婆不僅不幫忙，還嫌棄難吃。（示意圖／photoAC）

「娶媳婦就全家沒用的家庭！」一名人妻抱怨，她訂冷凍年菜到婆家，卻從進門開始就遭婆婆百般刁難，不僅要求她熱菜、做家事，還批評餐點難吃，而老公在一旁卻全程噤聲，讓她心寒不已，最終氣到帶著孩子直接離開。

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」撰文道，某天公公生日，因省錢不想訂外面的餐廳，加上她也不想下廚，便叫老公訂5道年菜到婆家，沒想到當她拎著冷凍年菜抵達時，婆婆就先插腰坐在客廳，嫌棄她進門沒喊她「媽」，讓她不禁委屈道「我有喊，她說她沒聽到。」

人妻指出，她得先忙著幫2個孩子洗澡，婆婆表示不會加熱菜，一定要等到媳婦做完其他事再來熱菜，因此等到她忙完、熱完菜，都已經晚上快7點多。

人妻說到，等她做完這些事情，婆婆又開始碎念，要求她擦抽油煙機、拖廚房地板，還嫌棄5道年菜都很難吃，「我就這樣被婆婆一路念一路罵，我的媽寶老公跟死人公公像個傻子站旁邊看戲都不敢出聲。」

人妻表示，被婆婆罵了半小時後，她一口飯也沒吃，直接帶著2個小孩叫車回家，離開前她向公婆嗆聲「以後我不會再買任何東西回婆家，過年我也不會回來，你們愛怎樣就怎樣」，等到她坐上車後，手機響了十幾次，訊息也塞爆，老公斥責她不尊重公婆，而她只簡單回了一句「不爽就離婚」。

人妻無奈道，當天她等到9點30分，老公還待在婆家安撫公婆，沒有再傳來任何訊息，讓她忍不住直言是「一個娶媳婦就全家沒用的家庭」。

最後，人妻也呼籲，「認真建議所有女人思考一下，不要隨便結婚，也不要隨便生小孩，除非台灣這些變態婆家可以消失。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「我家也有不會熱菜的婆婆，很想問結婚以前他們都喝冷湯、吃冷飯嗎？」、「辛苦了，公婆爛就算了，媽寶老公還不挺你，真的扯」、「媳婦不欠公婆什麼，人家不是他們生養大的，自己都沒煮給自己父母吃了，還煮給他們吃，愛嫌可以自己煮或叫兒子煮」、「重點不在買了什麼吃的，而是不管做什麼，婆家都會嫌」、「毒婆的囂張都是因為有媽寶男挺」、「媽寶不應該結婚、交女朋友的，應該永遠待在他媽身邊，使命必達」。

