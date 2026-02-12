婆婆希望媳婦「留下來煮飯」初三再回娘家 網意見一面倒

農曆春節將至，有網友透露，婆婆因為擔心自己忙不過來，希望自己初二不要回娘家，留在婆家幫忙煮飯，對此原PO感到十分煩惱，忍不住好奇其他網友的想法。

有網友在論壇Threads發文，表示過年期間大姑、小姑等親戚都會回家，婆婆因為擔心自己一個人忙不過來，所以希望原PO初二先不要回娘家，留下來幫忙煮飯，等到初三再回娘家，對此原PO感到十分煩惱，忍不住好奇其他網友的想法「大家會不會聽婆婆的話不要回娘家呢？」

不少網友勸原PO不要勉強「初二回娘家，不然你往後的初二都要留下來幫忙，只有黑化才能換回自由」、「法律沒有規定要賢慧，我們就不要勉強自己」、「不會，一旦配合往後都會希望延後回娘家」、「我相信有一就有二」

廣告 廣告

「答應了第一次，就會有第二次，然後第五次你不答應的時候，你婆婆也不會想到你前面已經答應過四次了，她只會覺得前面幾次都可以為什麼這次不行，所以你要好好想清楚啊，而且一大家子要回來幹嘛要這麼累自己煮，去餐廳吃不是很好嗎？搞得這麼累，請問碗盤要叫誰洗啊？」、「不要做會讓自己累積壓力和不爽的事，這些事情都是婚姻殺手」。

也有網友給建議「去外面吃餐廳吧，媳婦初二也是得回娘家啊，不然請大姑小姑初三回來」、「請要回娘家的大姑、二姑，每個家庭準備兩道菜。用買的也沒關係！」、「直接拒絕，打電話給大姑小姑，叫他們初二早點回家幫廚，不要累壞了自己的媽媽」、「告訴她我媽媽也會在初二很忙，所以我必須回去。你的兩個女兒都回來可以幫你呀」。

撰稿：吳怡萱





