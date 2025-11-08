婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導
鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永貞（左1），本月6日上午病逝，享嵩壽100歲。（圖／民視新聞網資料照）
由於本月11日剛好就是曾馨瑩51歲生日，她則疑似趁著昨（7）日與貴婦好友們，一同前往許多韓星來台開唱後必去的「金豬食堂」慶生，當天前往的還有女星關穎以及台北101董事長賈永婕，關穎當天也透過IG限時動態曬出幾人合照，開心寫下「感謝朋友帶我們來金豬朝聖」。
曾馨瑩疑似在昨（7）日與貴婦好友們一同慶生。（圖／翻攝自IG ＠kwanterri）
除此之外，關穎還貼出曾馨瑩手握捧花、娃娃的個人獨照，只見她頭戴灰色鴨舌帽，身穿棕色系上衣、針織外套，以及牛仔短褲，模樣低調又帶點氣質，完全看不出她已經是個50歲的3寶媽，加上外貌保養十分得宜，看起來如同剛畢業的大學生。
關穎還貼出曾馨瑩手握捧花、娃娃的個人獨照，看似心情不錯。（圖／翻攝自IG ＠kwanterri）
事實上，郭台銘母親、曾馨瑩的婆婆郭初永貞，才在本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，雖然此事讓郭董一家人陷入悲痛，但郭董依舊十分支持曾馨瑩出席今（8）日的「永齡銘馨盃」決賽，她致詞時更是哽咽透露，婆婆從未對她說過重話，「有這樣的婆婆非常幸福！」，透露已經過世的婆婆也相當支持她站上舞台。
原文出處：郭台銘媽媽剛離世！曾馨瑩火速重拾心情「慶祝51歲生日」這2大咖陪她走出悲傷
更多民視新聞報導
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
傳郭台銘豪宅「泳池變瀑布」！曾馨瑩吐真相：心臟跳不停
曾馨瑩趁暑假衝「郭台銘10億古堡」！絕美外觀羨煞全網
其他人也在看
遭傳婆婆離世隔天就慶生！曾馨瑩「還原時間線」澄清了
娛樂中心／楊佩怡報導鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永貞，在本月6日傳出辭世，享嵩壽100歲，郭台銘隨後也在臉書發文證實消息。然而郭台銘的妻子曾馨瑩卻傳出與好友們提前過生日，當天還與2位大咖明星關穎和賈永婕一同慶祝，引發外界熱議。對此，曾馨瑩今（9）日清晨發出澄清文並還原時間線，強調：「婆婆是我非常敬重、感恩的長輩，我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生」。民視 ・ 1 天前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
車仁表當公公了！26歲歌手兒娶企業家女兒
[NOWnews今日新聞]有著「初代韓流男神」之稱的男星車仁表，出道多年來演出許多熱門戲劇作品，而近日傳出他26歲的歌手兒子車政民即將結婚，新娘不僅是某企業高層的女兒，還是車政民的青梅竹馬，兩人將於1...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 1 天前
直擊／靈堂前承諾照顧妻小！顏正國大哥「怨他1事」留遺憾
直擊／靈堂前承諾照顧妻小！顏正國大哥「怨他1事」留遺憾EBC東森娛樂 ・ 1 天前
曾馨瑩帶著小女兒坐「永齡銘馨盃」搖滾區 感謝郭台銘與婆婆支持
第三屆「永齡銘馨盃」決賽今（8）日登場，主理人曾馨瑩帶著小女兒QQ一起坐在台下，認真觀賞台上參賽者們的舞蹈演出。台上致詞時，曾馨瑩透露，這幾年我先生（郭台銘）也了解舞蹈對我的意義，婆婆（郭初永真）也很支持我。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
吳亦凡傳絕食獄中身亡 服刑又爆「逃稅13億」牢中生活曝光
【緯來新聞網】南韓偶像團體EXO前中國籍成員吳亦凡，2021年因涉嫌性侵遭逮捕，隨後被法院判決處13緯來新聞網 ・ 20 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 1 天前
爆粿王裸擁照流出！網好奇「外遇留證據心理」 狠批：看低男方
爆粿王裸擁照流出！網好奇「外遇留證據心理」 狠批：看低男方EBC東森娛樂 ・ 1 天前
「初代韓流男神」升格當公公！歌手兒將娶企業高層之女 婚禮時間曝
「初代韓流男神」車仁表（차인표，又譯：車仁杓）擁有帥氣的外型，自出道以來累積許多戲劇作品，深受粉絲喜愛。近日，跟他同樣在演藝圈打拼的26歲兒子傳出結婚喜訊，對象是某企業高層的女兒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜肺腺癌奪命！譚敦慈：魚這樣吃恐成最毒習慣 7症狀像感冒卻奪命
以〈奢求〉等歌曲深植人心的59歲情歌女神坣娜，驚傳於10/14病逝。外界一度猜測是紅斑性狼瘡或胰臟癌奪命，但她摯愛的猶太裔富商老公薛智偉今（31）日悲痛證實，坣娜是因「肺腺癌」病逝。他透露，4年多前坣健康2.0 ・ 5 小時前
黃明志恐被鞭9下！媒體人曾「看過鞭刑過程」直呼可怕：台灣根本不敢推
護理女神謝侑芯命案，大馬歌手黃明志被爆出在案發現場，且疑似持有毒品，曾一度交保；失聯一段時間，6日再度現身投案。根據當地法規，若罪名確立，光是持有、使用毒品，黃明志恐被判處「最多9下鞭刑」，若情節嚴重會鞭更多下。資深媒體人林裕豐提到，之前受邀看過鞭刑影片，光是打一下就讓人心揪一下，更強調「看完所有人都安靜」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被爆「婆婆過世隔天就去慶生」 曾馨瑩發聲揭真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永貞本月6日病逝，享嵩壽100歲。不過有媒體報導，郭董愛妻曾馨儀7日仍開心和好友們慶生，並與101董事長賈永婕、女星關穎等好姊妹留下合照。對此，曾馨儀今日（11/9）凌晨發文澄清，和朋友聚會是11月4日，事前也不知道朋友會替她慶生；如今她最敬愛的婆婆離世，她心情非常沉重，「我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」太報 ・ 1 天前
黃立成傳負債4.6億！貼文1番話網驚：復出拍片？
娛樂中心／李汶臻報導近年來淡出演藝圈的藝人「麻吉大哥」黃立成，投身加密貨幣市場。他今年接連碰上加密貨幣市場爆倉「清算」，更一度傳出帳面虧損達4.68億新台幣、帳戶一度虧到只剩14.9萬美元（約新台幣459萬元）。他7日迎來自己的53歲生日，在社群留下一句「生日願望」，隱晦提到「錢」再度引發全場熱議。而年紀剛長1歲的他，在最新貼文中忍不住憶當年，自爆因1原因拒絕跟徐若瑄同床拍戲，但後續下場卻超慘。民視 ・ 16 小時前
劉德華最愛點心曝光！營養師揭加這2物降三高又美味
接連陰雨天，外套又穿了回來，肚子也容易小餓，這時若能吃上天王劉德華吮指大讚的點心，肯定精神大振。什麼點心這麼神？網上最近又在瘋傳劉德華下廚做點心的短影音，專家表示能加上2物，這道點心更完美！ 港健康2.0 ・ 5 小時前
黃國昌「判若兩人」柯文哲當眾說了！被問館長反應超妙
政治中心／李汶臻報導民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因捲入政治獻金案、京華城弊案，在歷經一年的看守所生活後，於9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲YT昨（8）日上傳影片，分享阿北體驗男仕理髮，邊剪頭髮並放鬆閒聊40分鐘的畫面。期間談及愛妻陳佩琪，阿北笑容滿面偷抱怨妻子「害他長胖」，其他人聽聞秒提議阿北可以去館長的健身房運動，柯文哲當下反應超妙。他隨後急轉話題，脫口直言：「其實黃國昌判若兩人」，畫外音秒傳出驚呼：「這是有失言邊緣嗎」。民視 ・ 21 小時前
直擊／顏正國人生殺青宴！李千娜、黃尚禾痛哭：無法再說江湖再見
直擊／顏正國人生殺青宴！李千娜、黃尚禾痛哭：無法再說江湖再見EBC東森娛樂 ・ 2 天前
婆婆過世隔天慶生聚餐？曾馨瑩還原時間線曝真相：努力不落淚
鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真6日病逝，享嵩壽100歲，不過媳婦曾馨瑩7日被發現和女星關穎、賈永婕等多位好友慶生聚餐，被質疑喪期慶生不恰當，對此曾馨瑩今（9）天凌晨親上火線回應，當天是4日朋友聚會，婆台視新聞網 ・ 1 天前
直擊／李千娜淚崩痛別顏正國「幫你守護家人」 黃尚禾淚喊「教了我重要的事」
【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，緯來新聞網 ・ 2 天前