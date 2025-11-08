婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」

娛樂中心／周孟漢報導



鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。





郭台銘媽媽才剛離世！曾馨瑩隔天秒「慶祝51歲生日」這2大咖也在場

鴻海創辦人郭台銘母親郭初永貞（左1），本月6日上午病逝，享嵩壽100歲。（圖／民視新聞網資料照）





由於本月11日剛好就是曾馨瑩51歲生日，她則疑似趁著昨（7）日與貴婦好友們，一同前往許多韓星來台開唱後必去的「金豬食堂」慶生，當天前往的還有女星關穎以及台北101董事長賈永婕，關穎當天也透過IG限時動態曬出幾人合照，開心寫下「感謝朋友帶我們來金豬朝聖」。

廣告 廣告

郭台銘媽媽才剛離世！曾馨瑩隔天秒「慶祝51歲生日」這2大咖也在場

曾馨瑩疑似在昨（7）日與貴婦好友們一同慶生。（圖／翻攝自IG ＠kwanterri）





除此之外，關穎還貼出曾馨瑩手握捧花、娃娃的個人獨照，只見她頭戴灰色鴨舌帽，身穿棕色系上衣、針織外套，以及牛仔短褲，模樣低調又帶點氣質，完全看不出她已經是個50歲的3寶媽，加上外貌保養十分得宜，看起來如同剛畢業的大學生。

郭台銘媽媽才剛離世！曾馨瑩隔天秒「慶祝51歲生日」這2大咖也在場

關穎還貼出曾馨瑩手握捧花、娃娃的個人獨照，看似心情不錯。（圖／翻攝自IG ＠kwanterri）





事實上，郭台銘母親、曾馨瑩的婆婆郭初永貞，才在本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，雖然此事讓郭董一家人陷入悲痛，但郭董依舊十分支持曾馨瑩出席今（8）日的「永齡銘馨盃」決賽，她致詞時更是哽咽透露，婆婆從未對她說過重話，「有這樣的婆婆非常幸福！」，透露已經過世的婆婆也相當支持她站上舞台。

原文出處：郭台銘媽媽剛離世！曾馨瑩火速重拾心情「慶祝51歲生日」這2大咖陪她走出悲傷

更多民視新聞報導

郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝

傳郭台銘豪宅「泳池變瀑布」！曾馨瑩吐真相：心臟跳不停

曾馨瑩趁暑假衝「郭台銘10億古堡」！絕美外觀羨煞全網

