婆婆省錢逼「全家上完才沖水」！人妻崩潰揭「祖傳規矩」：住豪宅過原始人生活

一名人妻的婆婆規定全家人上完廁所後才能沖水。示意圖／取自免費圖庫pixabay

雖然不少民眾都認為水電瓦斯等日常開銷能省則省，但部分民眾省錢的「極端手段」曝光後，仍讓眾人嘆為觀止。就有一名人妻抱怨婆婆為了節省水費，竟強制全家「集體上完廁所才能沖水」，只要有人違規就會被婆婆痛罵，害得家中臭氣四溢、不衛生又影響健康，讓她崩潰直呼：「住著上億的豪宅，却過著原始人的生活！」

一名人妻日前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上PO文透露，婆婆認為水費頗貴、不能隨便沖水，為此規定上廁所小解時一定要全家人都上完了才可以沖水，每次上廁所前都會大呼小叫、招朋引伴全家人排隊如廁、上完才可以沖水，甚至半夜起床上廁所的家庭成員也不能沖水，要等到天亮、全家人都上完廁所後才可以沖水。

廣告 廣告

原PO傻眼表示，不准沖水的規定不止導致廁所臭氣沖天，臭味甚至會飄散在整個家中，非但不衛生，全家人待在臭氣熏天的環境也恐會對身體造成不健康的影響，甚至恐造成家庭運勢變差。更離譜的是，只要有家庭成員如廁後未按規定沖水，就會被婆婆罵得狗血淋頭，也讓原PO崩潰直呼：「真想問她，乾脆全家人上大號也不要沖水好了！」

原PO認為，水費在一般家庭裡的可謂最少的日常支出，諷刺直言婆婆除了睡覺之外整天都在看電視，乾脆每天少看一些電視，所省下來的電費就足夠支付水費。更詭異的是，婆婆的「不能隨便沖水」規定似乎是「祖傳的」，因除了嫁入這個家庭的原PO，其他家庭成員都已習慣該規矩。另外，由於女性都是坐在馬桶上如廁，若馬桶食用後未沖水恐已有許多細菌滋生，原PO向朋友抱怨後，都被勸說為了身體健康著想，應盡快搬離。

PO文曝光後頓時引起熱議，許多網友都紛紛提出解決方法：「你出水費不就得了，水費沒多少啦，2個月1000多，可用超多水，霸氣跟婆婆說你要出錢」、「如果要真的這麽省，我會將除濕機的水儲存起來沖馬桶，再來就是洗手時底下用臉盆或水桶接著水，儲存到可以夠沖馬桶的量再去沖，這樣夠省了吧」、「逆風推薦妳買個尿壺吧，自己尿完倒進馬桶，讓其他人去沖水，妳只要洗尿桶就好了」、「洗菜還有洗澡完拖地的水留下來沖大小便，我是這樣做的，可以試的跟她說？」

也有網友建議若生活習慣不同，還是應盡快搬離：「誇張了，婚前都不知道嗎？跟妳老公討論一下搬出或離婚」、「不能自己自己搬出去住嗎？為何要委屈自己，住在這種上億的豪宅」、「那是他們生活一輩子的地方，他們當然覺得這沒什麼，但是那麼噁心你怎麼受得了呀！『祖傳的規矩』他們自己去遵守就好了，你沒必要跟著受苦，如果你老公不願意搬家，那你也可以自己搬，硬要你住在他們家那還不如離了吧」、「我就問為什麼不搬？住在人家家裡就只能守人家的規矩。」



回到原文

更多鏡報報導

養了6年才知「3個兒子」全非親生！男子感恩節前崩潰…妻喊冤：人是會犯錯的

情侶出國旅行「男友獨自升商務艙」 妹子心寒：我不是他優先的考慮

幼兒園廣告稱「全美教學」卻教台語、中文！遭索賠百萬 母自責：女兒輸在起跑點