「婆婆給我很多錢錢」郭碧婷兩岸分居真相曝！ 談「被稱越來越向太化」親上火線揭原因

郭碧婷難得亮相，昨穿白色禮服出席活動氣質爆棚，被問是否越來越像向太，她笑說一家人氣場相通。（翻攝自郭碧婷微博）

真的不是豪門長大！42歲女星郭碧婷婚後淡出演藝圈，專注家庭生活，近年曝光率不高。昨（10日）她難得出席活動，一身白色禮服搭配羽毛罩衫亮相，氣質優雅又貴氣，立即成為全場焦點。然而外界近期熱議她越來越像婆婆向太（陳嵐），對此，郭碧婷也給出親自回應。

郭碧婷真的越來越像向太？她曝原因

談到外界指她氣質漸漸「向太化」，郭碧婷笑說確實常聽到這樣的說法，但也坦言婆婆給人一向是大方又華貴的形象。

郭碧婷更自嘲從小就被誤以為是「豪門千金」：「從小不知道為什麼，大家都以為我住陽明山，都以為我家很有錢，但我是三重的小孩，家裡是做豆漿店的。」她笑說，可能是家族之間「氣場相近」，才讓人覺得越看越像。

郭碧婷為何定居台灣？揭夫妻兩地生活原因

婚後夫妻倆長期分隔兩地，郭碧婷坦言，其實在結婚前就告知向佐自己喜歡台北生活，「他們也都很OK，也沒逼我生小孩，生小孩是我自己想的。」

郭碧婷表示，孩子在台灣出生、就學，家人也不會反對，「大家都在飛，香港我們也不常住。」

網傳「小孩花費全靠自己」？郭碧婷大方回應

針對網路瘋傳的小孩生活費與爸爸治療費用全由她負擔的傳聞，郭碧婷幽默澄清：「不會啊！我婆婆也會給我很多錢錢。」

郭碧婷補充，向太對孩子非常疼愛，資源給得毫不手軟，還笑說：「哎呀，多麼粗俗的問題。」以幽默方式帶過傳言。

