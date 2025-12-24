婆婆聽信生子偏方灌補品 媳婦當場昏倒

陳婉婷（右2）宛如賽亞人變身，怒氣值滿點。（圖／台視提供）

《寶島西米樂 守護》何宜珊飾演的「春燕」婚後肚皮始終沒有動靜，和飾演「婆婆」的陳婉婷之間，越來越多磨擦，王盈凱飾演的老公「大川」為了護妻，偷偷將婆婆準備的湯藥丟掉，母子因此爆發激烈衝突，春燕瞬間昏過去，場面一度失控。

陳婉婷排戲時，忍不住輕搥了王盈凱一拳，笑說：「我真的忍不住耶，實在太想打他了！」她也直言，婆婆之所以會討厭媳婦，很多時候其實都是兒子害的。洪淇飾演的表妹也在一旁吐槽：「表哥都沒有處理好，所以每次春燕都跑來找我，到底是誰的老婆？」

廣告 廣告

何宜珊則以「過來人」身分勸世，直言老公真的要慎選，但也替劇中老公平反：「大川還是有優點，他有抱住我，沒有讓我直接摔到地上。」這一抱也讓陳婉婷拍完後鬆了一口氣，她坦言當下其實很緊張：「我真的有驚恐，因為王盈凱抱起來的瞬間，看起來有點吃力。」何宜珊聽完後知後覺，一臉驚恐反問：「真的假的？」

王盈凱則透露，來回抱了好幾次後，手真的開始覺得有點痠，但還是對何宜珊說：「妳這次有比較輕耶！」何宜珊聽了沒好氣回擊：「我本來就比較瘦，而且之前還有穿婚紗好嗎！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

監理站通知「發6000元獎金」條件曝 公路局認證：門檻超高

電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」

承諾落空1／邱宇辰才道歉坦言「很難過」 上海音樂會又泡湯