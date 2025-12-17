婆婆苦惱「怎麼婉拒兒子、媳婦回家吃年夜飯？」網給建議

隨著今年邁入尾聲，農曆春節也即將到來。過去婚後留在婆家吃年夜飯，是普遍的傳統習俗，不過近年來隨著傳統觀念改變，打破傳統的人越來越多，有網友也好奇如何婉拒兒子、媳婦回家吃年夜飯，引發討論。

近幾年隨著傳統觀念改變，許多習慣、習俗一一被打破，有網友也在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，好奇如何婉拒兒子、媳婦回家吃年夜飯，希望大家可以各自過年、各自安好，掀起許多網友熱議。

不少網友建議原PO直接講「直接說～媳婦怕年夜飯，我如果是婆婆我也很怕...張羅一家老小，真的不是開玩笑」、「當然直接說...彼此都輕鬆自在～」、「直接說，可能彼此都會很開心」、「直接說就好，怕什麼？」、「直說今年過年自由活動，不用吃年夜飯，他們說不定也很開心」、「直接說就好，都給彼此空間，妳很棒欸」。

也有網友分享「『今年年夜飯我們想簡單過，家裡也沒特別準備，你們小家庭自己安排，比較輕鬆，也不用趕來趕去，大家都舒服』」、「直接與兒子說『過年不用特地回來過年，你們有自己的行程就去吧』」、「不用婉拒，直接說過年你們有自己的計畫，兒子可以提早帶媳婦回娘家，或者他們可以小家自己過」

「直接跟兒子說就好啦～就說妳懶得準備大桌菜，現在吃得也不多，就各自吃飯就好」、「​​直接說『每年除夕不一定要回來吃飯，想在哪邊過都可以，你們過好，我們也會安排好自己』」、「幹嘛婉拒，直接了當說『我們準備出遊，過年不在家，以後就各自過年就好，提早告訴你們也方便安排！』」。

撰稿：吳怡萱





