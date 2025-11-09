婆婆過世隔天慶生聚餐？曾馨瑩還原時間線曝真相：努力不落淚

鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真6日病逝，享嵩壽100歲，不過媳婦曾馨瑩7日被發現和女星關穎、賈永婕等多位好友慶生聚餐，被質疑喪期慶生不恰當，對此曾馨瑩今（9）天凌晨親上火線回應，當天是4日朋友聚會，婆婆仍健在，且當天不知道朋友會幫她慶生，關穎也幫忙抱不平。

曾馨瑩今天凌晨發文提到，這幾天心情非常沉重，因為敬愛的婆婆離開了，8日出席永齡銘馨盃慈善舞蹈決賽活動時，心中仍充滿思念與不捨，一方面不願把太多悲傷帶到現場，一方面又難以完全壓抑情緒，整天都在努力讓自己鎮定、不落淚。

廣告 廣告

曾馨瑩也強調，「婆婆離世隔天就慶生」並非事實，她還原時間線，表示聚餐當天是4日，當時婆婆仍健在，事前也不知道朋友要幫她慶生，「婆婆是我非常敬重、感恩的長輩，我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。特此再次鄭重說明」。





而同場的關穎也跳出來幫好友抱不平，表示在社群發文都不一定是當天的事情，「怎麼敢這麼明目張膽做這麼白目的事情」，且用餐當天服務人員也能作證，更強調自己兩天前就飛往國外工作，沒時間看新聞。

關穎澄清聚餐爭議。圖／翻攝自IG@kwanterri

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

慶生、結婚紀念日必訪！ 全台十大牛排餐廳推薦

柯文哲66歲生日！小草齊聚北所外慶生 陳佩琪、黃國昌皆到場

儀式感滿滿！父親節聚餐、慶生大餐首選 10大款待系鐵板燒