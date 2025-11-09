婆婆離世隔天慶生？曾馨瑩嚴肅發聲了

左至右分別為曾馨瑩、初永真、郭台銘。（圖／翻攝自郭台銘臉書）





鴻海集團創辦人郭台銘6日宣布了母親初永真逝世消息，有媒體爆料郭台銘妻子曾馨瑩在婆婆過世隔天開心與賈永婕、關穎慶生、合照，今（9日）凌晨曾馨瑩澄清，慶生時婆婆還健在。

曾馨瑩凌晨2時左右在社群平台IG發文鄭重澄清，有媒體報導她「婆婆離世隔天就去慶生」並非事實，她解釋，朋友聚會是在 4 日，事前也並不知道朋友們會替她慶生。

曾馨瑩表示，婆婆是她非常敬重、感恩的長輩，絕不可能在她離世的隔天仍去慶生，並呼籲媒體在報導前應查證。她表示，昨日她出席永齡銘馨盃慈善舞蹈決賽活動時，心中仍充滿思念與不捨，但不願意將個人情緒帶到現場，整天都在壓抑悲傷情緒。

廣告 廣告

更多東森新聞報導

未提郭董動向 曾馨瑩低調出席公益喊「母親節快樂」

郭台銘回台！曾馨瑩也回歸貴婦圈 勾閨密愜意聚會

曾馨瑩曬美國超狂豪宅 郭台銘泳池照也入鏡

