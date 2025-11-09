婆婆離世隔天慶生? 曾馨瑩發文澄清"絕不可能"
生活中心／陳佳侖 、張智凱 台北報導
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，日前被爆出，在婆婆郭初永貞離世隔天，與名媛姊妹們一起歡慶51歲生日，引發網友撻伐，對此，曾馨瑩在今天凌晨特地發文還原慶生時間點是在11/4，強調自己絕不可能在最敬愛的婆婆離世隔天，就跑去跟朋友慶生。
郭台銘妻子 曾馨瑩：「今天對我有一個特殊的意義，也帶了一點點沉重的心情，大家都知道...我的婆婆，星期天離開了我們。」
帶著沉重的心情，出席"永齡銘馨盃"活動，鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，在婆婆郭初永貞6號離世後首度出席公開活動。
曾馨瑩慶生合照引發爭議。（圖／關穎IG）
郭台銘妻子 曾馨瑩：「她對我來講是一個非常有智慧，非常開明，而且她是非常疼愛我的婆婆，從我第一次見到她嫁進郭家，她就把我當成女兒一樣疼愛我。」
講到一度哽咽，曾馨瑩與大家分享與婆婆的相處點滴，更感謝婆婆把她當女兒般疼愛，不過曾馨瑩卻被爆出，在婆婆離世隔天慶生，遭到網友撻伐。
女星關穎7號在社群上曬出，曾馨瑩手拿粉紅花束，與生日蛋糕的美麗合影，以及與賈永婕等名媛姊妹一起慶生用餐的合照，不過發文時間點，就在曾馨瑩婆婆離世的隔一天，時機敏感。
曾馨瑩發文還原聚餐時間點。（圖／曾馨瑩IG）
9號凌晨曾馨瑩再發文，還原事件始末，指出婆婆在11/6離世，她的心情相當沉重，有部分媒體報導「婆婆離世隔天我就去慶生」，並非事實，這場朋友聚會是安排在11/4，事前也不知道朋友們會幫她慶生，最後她再次強調，婆婆是她非常敬重、感恩的長輩，自己絕不可能在對方離世隔天還去慶生。好友關穎也在社群上幫忙澄清，強調一行人是11/4前往餐廳用餐，更指出餐廳工作人員都能作證。希望不要因為發文先後順序，造成外界誤解。
原文出處：被指婆婆離世隔天慶生 曾馨瑩不忍了 凌晨發聲還原時間線
