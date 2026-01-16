「婆婆」爆在美被關押！吳佩慈曾霸氣送40億水晶巨龍 震撼畫面曝

娛樂中心／蔡佩伶報導

吳佩慈與中國富商紀曉波交往育有4名子女，移居香港多年情同夫妻，怎料今（16日）傳出男友母親崔麗杰因為涉嫌違反美國移民法律規則，在13日遭到拘留，而據悉吳佩慈曾砸重金打造兩隻水晶巨龍贈予崔麗杰，如今也再度被挖出來討論。

吳佩慈雖未跟紀曉波結婚，不過跟未來婆婆崔麗杰相處融洽，吳佩慈曾花40億打造2隻水晶巨龍，就放在崔麗杰投資塞班島7星級酒店「博華皇宮」裡，傳出巨龍表面是由250萬顆施華洛世奇水晶打造，在燈光的照射下，顯得相當氣派。

至於紀曉波母親被捕一事，根據《Pacific Island Times》報導，紀曉波母親在美屬於外國投資人，應當持有有效的E‑2C長期投資簽證，但可能因為簽證過期，進而導致觸法，美國移民和海關執法局證實目前崔麗杰被關押在蘇蘇佩（Susupe）的懲教監獄中，而吳佩慈、紀曉波則尚未對此做出回應。

吳佩慈曾花40億送水晶巨龍給崔麗杰。（圖／翻攝自微博）

