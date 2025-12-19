婆婆12年不看盤，安心領股息，股價起伏也不慌…熟齡投資是讓生活更從容：先走，再跑，風景才漂亮





週末，家裡的客廳很熱鬧。悟天的媽媽拿著中華電的股利通知單，笑咪咪地跟悟天姐姐分享： 「中華電信今年又配息給我XXXXX元，這就像每年多領一次獎金一樣，真好！」

看著婆婆滿足的笑容，我不禁想起，她持有這檔股票已經整整12年了。這12年來，台股股價起起伏伏，但婆婆從來不擔心，也幾乎不看盤。對她來說，這就是一種最單純的陪伴，安安靜靜地，讓資產在歲月裡慢慢發酵。

場景轉到另一邊，悟天的姊姊最近準備退休了。看著婆婆領息領得開心，從沒買過股票、連證券戶都還沒開的姊姊，也動了念頭，想把退休金拿來投資。

這時候，如果是你們，會推薦什麼？是現在最紅的高股息ETF？還是長期看好的市值型ETF？

每個人的投資階梯其實都不一樣

結果，悟天什麼ETF都沒推，他只問了姊姊一個最關鍵的問題： 「姊，如果妳買了股票，妳會不會天天想去看股價？」

姊姊想都沒想，馬上回答：「會啊！畢竟是辛苦存的退休金，當然會擔心它變少，一定會天天看的！」

聽到這個答案，悟天點點頭，沉穩地說： 「那……妳先去開戶，然後跟媽媽一樣，先買『中華電信』就好。 而且，先買一張就好。」

「等妳買了這一張，觀察個半年、一年， 確定自己看著股價跳動不會心慌、不會睡不著， 我們再來談下一步。」

原來投資也要因「財」施教

我在旁邊聽著，心裡默默給老公按了一個讚。

這就是投資最細膩的地方，教育要「因材施教」，投資也要因「財」施教，而這裡的「財」指的是財商。

以理性的角度來看， 現在市面上有這麼多優秀的ETF，有分散風險的高股息、有跟隨大盤的市值型，績效可能都比單壓個股來得好。

但對於一位「完全零經驗」、又「容易焦慮」的退休族來說，數學上的「最佳解」，往往不是心理上的「最適解」。

如果一開始就讓姊姊買波動較大的ETF， 哪怕長期報酬率再高，只要遇到一次股災、一次大跌，對於會「天天看盤」的新手來說，那種恐懼感可能會讓她直接在低點砍出，甚至從此認定「投資很危險」，再也不敢碰。

所以，悟天的建議其實是用心良苦： ● 先買牛皮股：波動小、配息穩，適合拿來「練膽量」。 ● 先買一張：這是「試水溫」，賠了不痛，賺了有感， 重點是建立對市場的熟悉度。

畢竟，投資是為了讓生活更美好，而不是製造爭端。

這件事讓我感觸很深，我們常常在網路上爭論哪檔ETF比較強、哪個策略報酬率最高，卻忘了最根本的一件事：「商品再好，抱不住也沒用。」

投資，其實是有階層、有階段性的

第一階：求安。

像姊姊這樣的新手，目的是保護資產，學習與波動共存。這時候，低波動比高報酬更重要。

第二階：求穩。

像媽媽這樣的老手，已經習慣了市場，目的是穩定的現金流來支應生活。

第三階：求長。

像我們還在累積資產的階段，可以承受波動，追求長期的複利成長。

如果把「第三階」的商品，硬塞給「第一階」的人， 結果往往不是獲利， 而是心神不寧、焦慮失眠，甚至因為虧損導致家庭失和。

那樣，就完全違背了我們投資的初衷。

真正的財商，不只是懂商品， 更是要懂「人性」

投資是為了讓我們的生活更有底氣，是為了讓未來的日子比現在更從容。如果因為投資，反而讓現在的日子過得提心吊膽，那這筆投資，其實已經失敗了一半。

從一張股票開始，慢慢試、慢慢走。就像學走路一樣，走穩了，再跑，風景才會漂亮。

你也正在投資的起步階段嗎？

別急，找到適合自己心性的步調， 比賺多少錢更重要。

