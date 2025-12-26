婆媳問題關鍵在老公！老公該知道的「4個相處方法」化解婆媳危機

婆婆總插手管孩子的教育，常跟孩子說媽媽壞、爸爸壞、阿嬤最疼你，這些都是成立婆媳問題的原因；或者孩子即將出生，婆婆燉藥湯說要給媳婦補身體，但實質上是覺得肚中的寶寶營養不夠，也不顧媳婦能不能接受中藥味，總說為了孫子好，總總無奈之下，隊友該怎麼化解危機也是一大難題。《優活健康網》特摘此篇分享老公必看的婆媳問題應對攻略。







常見婆婆的4種類型



類型1：和藹可親

這種屬於典型的天使婆婆，總把媳婦當女兒疼，對自己兒子與媳婦一視同仁，不會要求媳婦一定要做到非常完美，也能接收媳婦的小缺點，尊重夫妻兩的育兒方式，不過度寵溺孫子，養成任性壞習慣。

類型2：唯我獨尊

總認為媳婦娶進門就是夫家的人，一切都要按照他的規矩來，從不聽媳婦的建議或想法，固有的老舊思維無法獲得更新，這時加上隊友不給力總要媳婦忍一下就好，實在很難維持婆媳關係的和諧。

類型3：封閉迷信

這類型的婆婆一般都是勤儉持家的傳統完美女性，也深深認為女人的存在就是傳宗接代及在家帶孩子，總認為媳婦就該在家相夫教子，也經常迷信一些宗教偏方，有時候像是喝符水等偏方對嬰兒是有危害的，要特別小心。

類型4：表裡不一

有些婆婆在人前總是溫柔婉約，也經常在外人面前展現和藹可親的一面，可私底下對媳婦卻很嚴格，東要求西挑剔的，總沒給過媳婦好臉色，屬於雙面型婆婆。

老公該知道的4個婆媳相處方法



1. 多說好話，不好的先放邊

婆婆有時會說媳婦怎麼都睡這麼晚、為什麼下班時間媳婦怎麼還沒回來、家裡怎麼這麼亂？都沒整理嗎？媳婦也會抱怨婆婆想法太固執又難溝通，這時傳錯話問題肯定一觸即發。

換個正向的方式，舉凡公婆生日時，可以準備一份禮物跟公婆說是跟老婆一起準備的，讓他們知道媳婦也是在乎他們的，偶爾媳婦也可以稱讚一下婆婆，沒有人不喜歡被稱讚，婆媳關係的和諧是三方都該做一些改變。

2. 公婆的要求，兒子帶頭做

很多時候都會看到婆婆對媳婦很嚴格的案例，男生們千萬記住，老婆是娶回來疼愛照顧的不是幫傭，因此公婆有甚麼樣的要求，身為兒子先帶頭做媳婦就也沒甚麼好抱怨的，老婆心生不滿多半來自覺得不公平「為什麼明明是全家人的事，累的只有我？」這對老婆來說確實不太公平，多些換為思考，關係會更好。

3. 保留家庭習慣，尊重老婆想法

公婆兩老在這個家住了這麼多年，突然要改變老人家的生活方式固然很難，因此還沒辦法搬出去住的小夫妻，就多巴結一下吧！有些小習慣雖然過不過去，但其實也不會影響到太多，那就讓著他老人家，但媳婦是從一個完全不同的家庭嫁進來的，他也有它既有的習慣跟想法，因此在這樣的矛盾中，互相尊重不要批評，是最好的解法。

4. 老公態度拿出來，堅持對的事

相信各位男生一定有分辨對錯的能力，這點要說的就無關婆媳，而是身為隊友的你要拿出分辨是非的能力。婆婆是拉拔你長大的親媽，媳婦是你經歷長久相處娶回來的摯愛，兩個最愛的女人你應該一視同仁，而不是總跟媳婦說媽媽是長輩多讓著她，也不能說媳婦委屈了就說媽媽對她太嚴厲，正確的方式是誰錯就幫對的一方進行佐證，並且理性的說明錯誤的原因。









（本文獲媽媽經授權轉載，原文為：老公必看的婆媳問題應對攻略：4種常見的婆婆類型、隊友該做到的4件事！）

