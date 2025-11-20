婆媳大戰一觸即發！小Call不滿怒飆 婆婆爆氣甩門

小Call與婆婆同住，日常生活中難免會有摩擦。（和展影視提供）

小Call近日在謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，與兩性專家黃越綏、資深媒體人狄志為及吳孟玲律師一同討論「越界的愛要當心！婆媳沒有邊界感是婚姻大災難！」她說，虔誠的婆婆逢年過節都要祭拜祖先、神明，她心疼婆婆體力不堪，卻無奈兩人在溝通過程中爆發爭執，婆婆一氣之下甩門離去。

小Call與先生為了節省房租、多存積蓄，選擇與婆婆同住，儘管先生的立場多半偏向Call，但生活習慣的差異，仍舊是婆媳摩擦的根源。真正引爆衝突的導火線，是家中與家族親戚頻繁的祭拜。

小Call說，婆婆是一位虔誠的信徒，不僅大小節日都要拜拜，還供奉著三個祖先牌位（其中包含兩個親戚家的祖先）和一尊神明，每次祭拜供品極為豐盛，更需耗費心力折蓮花、元寶。小Call雖然會幫忙準備，但過程相對辛苦，加上親戚常在祭拜後到家中聚會，事後環境也變得雜亂難以收拾。

小Call心疼婆婆年紀已高，光是準備過程就已經十分辛苦，因此多次表達希望「簡化拜拜次數與供品」的想法。今年的重陽節，累積已久的壓力終於爆發，小Call再也忍不住對婆婆大吼：「妳就每個月都在拜拜，每個月兩三次，一年拜個四十次！」婆婆聞言也氣到回擊：「哪有四十次這麼多，以後不拜了！」隨即甩門回房，讓一旁的老公也看得傻眼。好在事後有親戚居中協調，向婆婆溝通，婆婆也慢慢聽進簡化的建議。

兩性專家黃越綏老師分析，小Call的行為雖然出於心疼，但也夾雜著「覺得累、覺得煩、不喜歡」的情緒，「小Call的婆婆經歷了這次大吵、親戚的勸說，加上對自身年紀的認知，或許已經產生了願意改變的契機。」

黃越綏老師建議小Call，現在最重要的是彌補與和解，要小Call回家對婆婆說「我捨不得您這麼累，我又笨手笨腳幫不上忙，希望您能原諒我。」同時給婆婆一個溫暖的擁抱，化解彼此心中的不悅。

