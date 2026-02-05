婆媳衝突險 新住民現幻聽 醫揭產後憂鬱症

▲產後憂鬱症成因多元，家人除了應多關注產婦情緒，必要時也可透過心理治療、藥物治療，盡快恢復身心狀況。(圖／醫院提供2026.2.5)

[NOWnews今日新聞] 現代婆媳關係中，育兒觀念的落差往往是引爆家庭衝突的關鍵。台中一名 28 歲新住民「小雯」（化名），在產下首胎後，因不敵台灣傳統坐月子習俗與現代育兒觀念的碰撞，在婆家長輩的指責壓力下，陷入嚴重產後憂鬱，甚至出現幻聽與輕生念頭。醫師提醒，家人的「過度干預」與「否定」是產後憂鬱惡化的主因。

小雯就醫表示，身為新住民，她努力適應台灣生活，但在產下早產的兒子後，考驗才真正開始。她堅持母乳親餵與親自安撫，卻與婆婆的傳統觀念發生強烈衝突。每當寶寶哭鬧，婆婆的關心往往轉化為責難，如「妳就是奶水不足孩子才哭」、「妳這樣會把小孩抱壞」等語句，讓小雯深感挫敗。

在長期睡眠不足與孤立無援下，小雯開始產生負面聯想，認為「婆婆討厭我」、「全家人都在笑我沒用」，甚至出現幻聽，幻覺中家人的嘲笑聲揮之不去，讓她一度想帶著孩子「徹底消失」，原本迎接新生命的喜悅蕩然無存。

亞洲大學附屬醫院精神科醫師吳佳錚表示，產後憂鬱症是常見的精神疾病，原因在於產後體內雌激素與黃體素快速下降，影響大腦情緒傳導物質。若加上產後身體不適、睡眠剝奪、角色轉換壓力，情緒調節能力會大幅下降。

吳佳錚進一步指出，文化差異、家庭支持不足或關係緊張，是罹患產後憂鬱的高風險因子。研究顯示，約有 1 至 2 成產婦會出現憂鬱症狀。

吳佳錚強調，產後憂鬱只要及早發現，透過藥物治療（調整神經傳導物質）與心理治療（修正負向思考）併行，成效顯著。以小雯為例，醫師建議穩定用藥，並鼓勵家人給予共情理解，同時安排小雯每日短暫外出散步、曬太陽，情緒已明顯好轉。

醫師最後呼籲，女性在懷孕期間應與伴侶討論育兒分工，建立支持系統。家人的陪伴、理解與肯定，是產婦復原的關鍵。學習當父母需要時間，不必追求完美，若發現情緒異常，應主動向精神科醫師尋求專業協助。

