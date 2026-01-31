婆媽快衝！全聯、大全聯10元蔬菜 3天限定開搶10萬包

【記者莊偉祺／台北報導】婆媽注意了！全聯、大全聯因應週末採買潮及春節年貨需求，今起推出10元蔬菜等優惠，包含圍爐食材最高現省超過100元，肉品、海鮮皆適用，還有烏魚子、烤全雞及炸雞桶等。

全聯、大全聯宣布，今（31日）至2月2日推出3天限定優惠，6款生鮮品項最高現省40元！包含青江白菜單包10元，全台門市每天共計限量10萬包；還有「澳洲穀飼嫩肩牛排」每盒原價185元、特價149元，「黃金鮮腐竹」單盒39元、「智利甜桃」原價每盒115元、特價79元，「美味堂 老重慶麻辣雙寶」原價單盒119元、特價79元；另有甜點「We Sweet爆漿蛋糕」每盒特價59元，每項商品每人限購3份。

適逢週末採買潮，大全聯同步推出生鮮好康，準備圍爐食材最高現省超過100元，包含「有機霜降黑蠔菇」單盒特價35元、2盒65元，以及花椰菜單粒58元、台灣包心白菜單粒29元；肉品則有「冷藏肉/解凍肉-土雞骨腿切塊」每盒549元、「冷凍羊肉火鍋肉片（袋）」每100公克49元、「冷凍豬五花火鍋片（袋）」每100公克45元。

海鮮方面，「30/40白蝦」每盒原價450元、特價349元，以及「現流透抽」每尾109元、「特選台灣鯛魚排」3連包429元。

即食商品也有「烏魚子一口吃」單包原價358元、特價249元，大省109元；更有水果、熟食、麵包優惠齊發，包含「秘魯綠無籽葡萄」每公斤309元、「美國富士蘋果#88」平均單粒25元；「紐奧良烤雞全雞」原價269元、特價199元；「歡樂炸雞桶」有5支雞腿、6支雞翅每桶279元。

「美味堂老重慶麻辣雙寶」原價單盒119元，特價79元，價格從三位數直接降至雙位數。全聯提供

