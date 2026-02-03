婆媽殺手辦個唱／獨家！主持深具婆媽緣 許志豪開個唱補歌手遺憾

許志豪從歌手出道20年，計畫在今年辦第一場演唱會。（翻攝自許志豪臉書）

許志豪出道20年，最近曝光量大增，幾乎天天看得到他的節目，深受婆媽粉絲喜愛。除了週六《綜藝一級棒》，週一到週四更開帶狀節目《唱歌給你聽》，加上《超級紅人榜》《寶島神很大》等節目，因主持認識他的觀眾很多，今年他決定辦一場小型演唱會，向大家介紹自己也是歌手！

今年至少有15場尾牙、春酒邀約找上許志豪，他同時手握4個節目主持棒，堪稱曝光量很高的新生代藝人，但他從未忘記自己熱愛唱歌。自《亞洲新人歌唱大賽》出道的他，曾經出過兩張情歌對唱專輯，遺憾就是從沒辦過演唱會。

廣告 廣告

許志豪（左）因人氣暴增，今年尾牙邀約工作陸續接下15場。右為雷艾美。

搭檔于美人 緊張濕身

去年10月許志豪搭檔李子森、杜忻恬主持中天、中視歌唱節目《唱歌給你聽》，為了做好節目，他坦言「只要不錄影就是在練歌」，就連陪家人吃飯，腦中仍是在背旋律，完全不敢放鬆，並養成每天一早起床就是在群組檢視3個節目播出後的收視成績。

許志豪（左）搭檔李子森（右起）、杜忻恬主持《唱歌給你聽》，與來賓翁立友（左二）錄影時合影。（中視提供）

歌手出身的許志豪，發行過唱片卻始終未能打開市場，他坦言：「沒成績，節目就很難上。」直到轉戰三立與于美人、蔡昌憲一起主持《超級紅人榜》，才開始被大家記得。12年前第一次錄影站在于美人身邊，他緊張到衣服都濕了，節目錄影兩個月，還不敢走進休息室與于美人共處，寧可擠在來賓休息區，直到製作人要求，他才敢進主持人專屬化妝間，沒想到于美人看到他走進來，立刻起身推椅請他坐下，至今令他印象深刻。

許志豪（左）與于美人（中）、蔡昌憲（右）一起主持《超級紅人榜》長達12年。（翻攝自許志豪臉書）

錄影最優先 商演隨緣

許志豪的帶狀節目《唱歌給你聽》一週至少三天固定錄影，他手握四節目主持棒，其中有三個是棚內節目，每月有一半時間都在電視台攝影棚度過，唯一的行腳節目《寶島神很大》錄影時間也跟著變少。熱愛宮廟文化的他，每年都會參加白沙屯活動，近幾年《寶島神很大》錄影次數雖然減少，但若有廠商邀請，他還是會抽出時間去錄影。

許志豪（左一）與康康（右二）主持《綜藝一級棒》，每週節目播出完，都不忘檢視收視成績。（中視提供）

至於商演酬勞雖可觀，許志豪仍明確劃出優先順序，「我不會為了商業活動犧牲節目錄影，主持工作對我來說是第一順位。」並強調之所以會這樣選擇，是因為他今日成就都是「得來不易」。尤其今年打算開演唱會，許志豪希望很多人認識他是主持人，更希望大家能支持他的歌手身分。

更多鏡週刊報導

婆媽殺手辦個唱／連Hebe媽都愛他！ 「國民兒子」許富凱市場開唱迷倒眾生

一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億 李亞鵬爛19年被發現大善人

不當夫妻當家人／獨家！提起家人要賠錢 葉啟田遭前妻越洋封口