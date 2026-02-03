婆媽殺手辦個唱／連Hebe媽都愛他！ 「國民兒子」許富凱市場開唱迷倒眾生

許富凱嗓音連Hebe媽媽都是他的粉絲。（翻攝自許富凱臉書）

許志豪主持中視《綜藝一級棒》兩年，憑藉穩健台風加上一開口就能唱的實力，成功收服一票婆媽粉絲。手上握有多個節目主持棒的他，幾乎天天在電視上看得到，曝光度高到不行，也讓他順勢在今年狂接至少15場尾牙、春酒活動，成為廠商最愛的新生代熟面孔之一。

陳孟賢幽默逗趣主持風格，錄影現場經常可看到粉絲到場力挺。（翻攝自陳孟賢臉書）

而說到婆媽市場，從《超級紅人榜》闖出名號的陳孟賢同樣來勢洶洶，憑著幽默外放的表演風格與親民態度，迅速圈粉無數，被婆媽封為新一代「師奶殺手」。錄影現場時常可見大批粉絲到場力挺，人氣絲毫不輸大咖。

廣告 廣告

至於「婆媽界天花板」，非金曲台語歌王翁立友莫屬。出道多年，他以溫暖嗓音與孝順形象深植人心，尤其年年在母親節舉辦感恩演唱會，更是精準命中婆媽的心。招牌金曲〈阿公的茶〉每每在現場唱到長輩眼眶泛淚，也讓他穩坐「婆媽殺手」寶座多年。

同樣坐擁龐大婆媽粉絲群的還有許富凱，唱腔細膩、個性親切，加上孝順形象加持，被封為「國民兒子」與「婆媽殺手」。他在市場活動一登場，婆媽立刻眼冒愛心，魅力連天后Hebe（田馥甄）的媽媽都無法抵擋，堪稱長輩圈的夢中情人。

更多鏡週刊報導

陳孟賢化身公車萍！黃豪平跪地求饒 許願開新節目：名字已經想好了

陳孟賢金鐘後直飛新加坡！ 粉絲包7萬紅包力挺開唱

翁立友宣傳新歌《老狗伴鐵人》 曝進演藝圈「他們」是幕後推手