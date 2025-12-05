婆媽注意！生鮮超市採購爽中千萬發票 獎落這縣市

有民眾購買蒜頭等生鮮食品，僅花153元就爽中千萬。（示意圖／東森新聞）





財政部昨（4）日公布114年9-10月期中獎發票清冊，其中，桃園市開出兩張特別獎及一張特獎的發票，民眾記得對發票，抱回幸運之財！

根據財政部公布11位千萬得主及18位兩百萬得主消費明細，特別獎號碼「25834483」；特獎號碼「46587380」，其中一名幸運兒在桃園中壢區「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」購買蒜頭等生鮮食材，只花153元；另一名得主則是在桃園龜山區「7-ELEVEN 新九揚門市」購買食品等，消費274元也一舉抱回1000萬大獎。

另外，桃園桃園區「全家民光店」也開出200萬特獎，民眾購買飲品等，僅消費138元便中獎。

財政部表示，114年9-10月期發票領獎期間為114年12月6日至115年3月5日，使用載具儲存雲端發票且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領獎項，並可免繳印花稅，提醒中獎人記得於該期間內領獎。

