婆媽用過都說讚！清潔阿姨推妹子全聯「水垢救星」 眾人看傻：鏡子發光

農曆春節即將到來，不少家庭開始進行年終大掃除，希望掃除一年晦氣、迎接嶄新的一年。一名妹子分享，她近日被清潔阿姨推薦全聯一款主打「去除水垢」的清潔產品，買回家實測後效果相當明顯，讓她忍不住驚呼：「第一次看到玻璃鏡子這麼清楚！」

一名女網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」發文表示，公司廁所長期維持得十分乾淨，讓她好奇清潔阿姨都使用什麼產品。詢問後，對方推薦「魔術靈水垢瞬潔」相當好用。她返家後實際清潔乾濕分離門、鏡子與水龍頭，只要將清潔劑噴在水垢處，稍等片刻再擦拭，就能輕鬆去除水垢，讓她直呼效果驚人。

貼文曝光後，立刻掀起網友熱議，「心動了，馬上買一罐回家試試」、「家裡也是用這瓶」、「這種用在洗手台，玻璃比較沒問題，用在地磚，磁磚有可能會侵蝕，要小心」、「如果水垢不嚴重，像清潔人員幾乎每天都在做，這個會有效」。

不過，也有網友持不同看法，直言效果有限，「明明很難用好嗎」、「我昨天看到今天馬上跑去買，還買兩瓶！結果根本就沒用，噴完放個10分鐘發現沒用，再噴一次又用刷子刷還是沒用」、「這罐沒有用好」、「用過不好用，噴了兩瓶都沒用」。

