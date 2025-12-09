婆家祖傳規矩！上億豪宅「全家尿完」才准沖 媳婦傻眼：原始人生活

一名女網友抱怨，婚後跟先生一起搬進婆家住，沒想到婆家竟有一個很奇怪的祖傳規矩，小號後不能沖水，必須等全家人都上完廁所再一起沖，婆婆稱此舉是為了節省水費，連半夜上廁所也要等大家早上起來尿完後才准沖，讓她傻眼說，住在上億元的豪宅裡面，實際上卻過著原始人的生活。

一名女網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，婆婆規定小號後不能沖水，要等集滿全家人的尿液後再一次沖水，連半夜起床上廁所的人也不准沖，要一直等到隔天早上全家人睡醒上完廁所後才沖掉。

原PO指出，婆婆稱此舉是為節省水費，但如此一來搞得廁所臭氣沖天，對家人健康不好，但婆婆卻堅持這是祖傳規矩，且先生全家都習慣了，對這個規定沒有意見，讓她很無助。

原PO感嘆，只要想到馬桶裡面全部都是別人的尿液、細菌，就會擔心坐在馬桶上尿尿會被感染，不知道該怎麼辦，根本是「住上億的豪宅，卻過著原始人的生活」。

網友則說「這有點誇張欸，可以跟先生討論搬出去吧」、「如果真的是祖傳的規矩，說不定這就是夫家能有上億豪宅的關鍵」、「建議妳自己買個尿壺，尿完倒馬桶讓其他人沖水」、「這種祖傳規矩應該是改不掉，建議直接搬出去」、「婚前沒去過婆家嗎？這種生活習慣婚前應該就要了解」、「隔著螢幕看這篇，都感覺能聞到屎尿的味道」。

