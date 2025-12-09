婆家祖傳規矩！住上億豪宅「全家人尿完才沖水」 媳婦崩潰：原始人生活

生活中心／彭淇昀報導

「住著上億的豪宅，卻過著原始人的生活！」一名人妻抱怨，婆家有個「祖傳規矩」，規定上小號時，一定要等全家人都上完才可以沖水，說是為了節省水費，就連半夜上廁所也要等到大家起床上過一輪後才能沖掉，讓她相當崩潰。

一名人妻崩潰表示，婆家有個「祖傳規矩」，就是必須「全全家人尿過一輪」才能沖水。（圖／翻攝自Pixabay）

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆規定上小號時，一定要全家人都上完了才可以沖水，所以每次上廁所前都會大呼小叫、招朋引伴全家人排隊去上廁所，上完才可以沖水，甚至連半夜起床上廁所的人也不能沖水，必須要等天亮後，全家人都上完廁所才可以沖水，原因竟是「水很貴，不能亂沖水！」

廣告 廣告

讓原PO相當崩潰，「不准沖水的話，不止廁所裡面臭氣沖天，那個臭氣飄散在整個家裡，不僅不衛生，那種臭氣對全家人的身體都會受到不健康的影響，而且對於整個家庭的運勢也會受到不好的影響，只要是誰上廁所亂沖水就會被婆婆罵！」

原PO有些埋怨，「乾脆全家人上大號也不要沖水好了！其實，

水費在一般家庭裡所有的支出是算最少的，婆婆除了睡覺之外整天都在看電視，她每天少看一點電視，省下來的電費就足夠支付水費了，但是又不能跟她說，說了就完蛋了！」

原PO坦言，婆婆的這個規定是「祖傳規矩」，全家人除了她以外，大家都習慣了，也沒意見，「朋友們都要我搬出去，不然遲早會被那種臭氣把身體搞出病來，而且女人坐在馬桶上馬桶裡面都是別人的尿的細菌，女人會受到感染而生病的！」但原PO也不知道該如何開口跟婆婆說，直言「住上億的豪宅，卻過著原始人的生活」。

貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友調侃道，「如果真的是祖傳的規矩，說不定這就是夫家能有上億豪宅的關鍵」、「隔著螢幕看這篇，都感覺能聞到屎尿的味道」；還有網友建議，「妳自己買個尿壺，尿完倒馬桶讓其他人沖水」、「這有點誇張欸，可以跟先生討論搬出去吧」、「這種祖傳規矩應該是改不掉，建議直接搬出去」。

更多三立新聞網報導

媳婦沒工作買股月賺10萬！婆婆嫌棄喊「後悔兒子娶妳」…連尪都不挺

媽規定結婚就搬出去！兒卻喊別趕我走「房子很貴」：家裡可以借住幾年嗎

京都壽喜燒名店放肆！2中國女謊稱「我是台灣人」 日店員1句打臉全讚翻

人夫包莖封死30年！脫褲飄出「鮮魷味」 醫驚：整圈都是硬塊

