婉拒川普邀請！ 紐西蘭宣布「現階段」不考慮加入和平委員會

紐西蘭總理盧克森於 30 日宣布，紐西蘭「現階段」不打算加入由美國總統川普建立的「和平委員會」，並對該組織抱持著觀望的態度。 圖：翻攝自 X.com

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期宣布成立「和平委員會」，並廣邀世界各國領袖加入，希望透過該機構推動加薩和平協議的實施與全球秩序的穩定。雖然已有多個國家表態支持，並同意加入該組織，但傳統的美國盟友們卻都對該組織抱持觀望態度，甚至連「五眼聯盟」成員的紐西蘭今（30）日也發布公開聲明，強調現階段不接受加入「和平委員會」的邀請。

《澳洲廣播電台》（ABC）報導，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）當地時間 30 日公開表示，宣布紐西蘭「現階段」不會參與川普提倡建立的「和平委員會」。與此同時，紐西蘭外長皮特斯（Winston Peters）也透過 X 發布推文，強調已經有多個中東國家加入「和平委員會」，並可能對加薩和平做出巨大貢獻，但「紐西蘭的加入，並不會為該理事會提升任何實際價值」。

皮特斯指出，「和平委員會」是個新興機構，外界對該組織的定位仍十分模糊，「我們須先釐清組織的定位，並弄清楚該組織現階段與未來可能遭遇的問題與挫折」。皮特斯表示，紐西蘭是聯合國的「主要創始國」與「長期支持者」，認為「和平委員會」的目標應與「聯合國憲章」相輔相成，「這點對紐西蘭來說至關重要」。

據公開消息顯示，川普於當地時間 1/15 日透過社群媒體「Truth Social」宣布和平委員會正式成立，宣稱該組織可能「取代」聯合國，發揮地區維和的功能。隨後，川普 1/22 日出席達沃斯世界經濟論壇時，又公開主持了《和平委員會憲章》的簽署儀式。至目前為止，一共有 20 個國家接受加盟「和平委員會」，包含阿根廷、匈牙利、卡達、土耳其、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等。

