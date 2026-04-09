婉拒黨副祕書長一職 謝衣鳯親曝「我想要選縣長」：繼續尋求家人支持
國民黨立委謝衣鳯表態爭取參選彰化縣長，但家中似有壓力。國民黨昨日宣布聘請謝衣鳯擔任黨副祕書長，謝衣鳯也婉拒，她今早接受專訪，現在都是成年人，她會繼續尋求家人的支持，現在不支持，不代表未來不會支持。她也說，自己婉拒副祕書長，就是因為她想要選縣長。
國民黨就彰化縣長選舉提名，目前傳出將徵召國民黨考紀會前主委魏平政，並由前立委蕭景田出任彰化縣黨部主委，布局意味濃。同時，謝衣鳯也深具出戰意願，但家中似有阻力。
謝衣鳯今早接受媒體人黃暐瀚專訪，表示大家都在問，她爸爸要同意她選嗎？連黨中央都在問她爸爸要不要同意她選？「我們現在都是成年人了」。她反問黃，黃主持節目或新接了哪一個節目，會去問爸爸有沒有同意要不要接嗎？
謝衣鳯說，她的確一直在尋求家人支持，現在不支持，不代表過去沒有支持，或者未來不會支持。她要參選彰化縣長一事，的確沒有去尋求家人是否同意。她自認，身為一個政治人物是對選民負責，自己也有能力繼續參與縣長選舉且勝選，過去有段時間她的民調非常高，高過其他人，現在當然還是高。
謝衣鳯不避談胞弟、彰化縣議長謝典霖這部分。她說，她跟謝典霖最大不同在於，謝典霖認為參選須獲得家長或家人的同意，而不是支持。她需要的不只是家人的支持，是所有彰化縣民的支持，是百工百業、每個團體認可她成為彰化縣長，這是她需要尋求的支持。
謝衣鳯不諱言，家人支持當然對她很重要，所以她沒有忘記尋求家人的支持，過程都是動態，也感謝家人過去累積的人脈和聲望，讓她初次參選立委就能這麼順利，了解這麼多農業和產業升級的議題。但她若無展現決心讓縣民、百工百業和團體支持，只有家人的支持是不夠的，這是她跟謝典霖在出發點上最大的不同。
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