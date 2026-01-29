婉晴生日會收費2500元「帳戶被檢舉變警示戶」 本人開嗆：你們繼續

【緯來新聞網】台中一名自稱網紅的女大生「婉晴」，宣布在5月1日舉辦21歲生日粉絲見面會，每人收費2500元，高昂的價格引發爭議，後來偷偷調降為1500元。沒想到，有網友故意轉帳1元，使得她的戶頭變成警示帳戶，對此本人也不忍了，強調已經找到酸民的人和資料了，「我不介意陪你們慢慢玩」。

婉晴宣布要舉辦生日粉絲見面會，高昂的收費引發爭議。（圖／翻攝自婉晴IG）

透過婉晴公布的Google表單可見，上頭提到她將站在舞台上分享20歲這年的心路歷程、自己的故事、想法以及未來的發展。地點位於台中，付完錢加入社群才會知道地址，並表示服裝自由穿搭，可以帶生日禮物，「大家就邊聽我講故事邊吃飯，我會跟大家做互動的別擔心」。

婉晴的帳戶被網友匯1元檢舉，變成警示帳戶。（圖／翻攝自婉晴IG）

有網友在Threads發文表示：「恭喜婉晴的帳戶，變成警示戶囉，蕭貪的下場」，透露一堆人轉1元過去，隨後檢舉帳戶詐騙，最後就變成這樣了。



對此，婉晴今天表示，她都有錄影存證，相關紀錄也都在，之所以不給地址是要保護宴會廳，怕有不速之客來搗亂。同時，她也有對照「婉雞百科」表單的方式去調整，各種看各種學，並警告那些轉1塊錢的酸民，「我已經都找到人、資料了！你們繼續，我不介意陪你們慢慢玩」。

