婉晴生日會要價2千5「超越NCT徐煐淏」 網酸：誰給妳的勇氣？

【緯來新聞網】台中一名自稱網紅的女大生婉晴，近日在社群平台宣布將於5月1日舉辦21歲生日粉絲見面會，活動每人收費2,500元新台幣，費用高於韓國男團NCT成員徐煐淏（Johnny Suh）近期的官方粉絲見面會（約1,700元新台幣），引發網友熱議與嘲諷。

婉晴生日會要價2千5「超越NCT徐煐淏」。（圖／翻攝IG）

不少網友質疑婉晴將自己比擬為K-pop偶像，留言嘲諷「真把自己當愛豆了」、「一個素人敢收這價」，更有聲音指出，相較徐煐淏的見面會場地為正式表演廳、全場製作規格完備，婉晴的活動則未公開地址，僅表示「付費後加入群組才會通知地點」，質感與專業性明顯不足。

廣告 廣告

婉晴並非首次因爭議引發關注。2025年10月，她因母親過世在網路上發聲，但態度被批冷漠無情，引發網友激烈批評。據傳，婉晴母親長期健康不佳，曾有浮腫發炎與體重過輕的狀況，網友質疑她未妥善照顧母親，甚至傳出為母親開刀預備的30萬元醫療費不翼而飛，引發外界懷疑資金遭挪用。



風波擴大後，婉晴公開道歉，承認過去曾偷母親的錢、與母親爭吵，說出許多令母親心碎的話語。她表示，年少時任性無知，未曾理解母親的壓力與辛勞，「她身體不好，根本就是因為我沒把她放在心上」，並坦言：「我媽媽對我無比疼愛，可我從來沒有好好珍惜。」



如今，生日見面會高價再次引發輿論反彈。截至目前，婉晴尚未就此事作出進一步回應。

更多緯來新聞網報導

正式預告釋出！《璀璨女人夢》獲奧斯卡13項提名破紀錄

《魷魚遊戲》李瑜美婚禮被舊情人搶親 搭禹棹奐接浪漫新劇