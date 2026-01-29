婉晴生日見面會2500元全網傻眼！票比NCT貴 遭笑：「打槍給200啦！」

記者林宜君／台北報導

台中女大生婉晴宣布舉辦生日粉絲見面會，收費卻意外成為焦點，不只引發網友熱議，還被拿來與韓國偶像活動相比，討論聲量一路延燒。（圖／翻攝自婉晴IG、網路）

票價一公布，輿論瞬間炸鍋。台中女大生婉晴宣布舉辦生日粉絲見面會，收費卻意外成為焦點，不只引發網友熱議，還被拿來與韓國偶像活動相比，討論聲量一路延燒。自稱「網紅」的台中女大生婉晴，近日對外宣布將於5月1日舉辦21歲生日粉絲見面會，每人票價訂為2500元。消息曝光後，立刻在社群平台掀起爭論，原因在於該價格不僅高於不少本土藝人，甚至被網友拿來對比韓國男團NCT成員徐煐淏的粉絲見面會，後者票價約1700元，落差明顯。

自稱「網紅」的台中女大生婉晴，近日對外宣布將於5月1日舉辦21歲生日粉絲見面會，每人票價訂為2500元。（圖／翻攝自婉晴IG）

不少網友質疑，婉晴的知名度與市場定位，是否足以支撐如此高價的見面會門票。更有人指出，徐煐淏的活動是在正式表演場館舉行，舞台、燈光與流程皆有完整規畫；相較之下，婉晴的生日活動至今未公開實際舉辦地點，僅表示需「付款後加入群組才會通知地址」，讓外界對活動專業度與安全性產生疑慮。

價格不僅高於不少本土藝人，甚至被網友拿來對比韓國男團NCT成員徐煐淏的粉絲見面會，後者票價約1700元，落差明顯。（圖／翻攝自Threads）

相關討論迅速在留言區延燒，不少網友直言「真把自己當愛豆了」、「妳哪位？」、「打槍給200啦！」、「看病不是有健保」、「一個素人敢收這個價」、「不可能是梁靜茹，所以到底是誰給妳的勇氣？」批評聲浪不斷。事實上，婉晴過去就曾因爭議言行引發關注。她在去年10月母親過世後於網路發聲，因回應方式引起部分網友反彈，隨後公開道歉，坦承自己當時行為不成熟，也提及年少時曾偷拿母親的錢、與母親激烈爭吵，直到失去後才真正理解母親的付出與辛勞。如今，生日粉絲見面會的票價與活動規畫再度引發討論，截至目前為止，婉晴尚未針對相關質疑做出進一步說明，爭議仍持續在網路上延燒。

