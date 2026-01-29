婉晴見面會2500元惹議…「比韓團門票貴」網噴爛！

娛樂中心／饒婉馨報導

台中一名自封「網紅」的大學生婉晴計畫在 5 月 1 日舉辦她的 21 歲生日粉絲見面會，最初定價每人收費 2500 元，高昂票價瞬間引發網友熱議。許多人對比大巨蛋即將舉行的韓國女團I-DLE演唱會票價，發現這場慶生會的收費竟超過不少大牌藝人。然而，婉晴近日緊急調降價格1000元，卻被發現表單資訊不統一，再度被網友吐槽。





婉晴生日見面會要價2500元挨轟！「比I-DLE門票還貴」網怒譙：要不要去搶？

婉晴（左）公布個人生日會票價、表單後，立刻引發大批網友熱議。（圖／翻攝自IG @wanq.ing54、 Threads ）

門票比韓團演唱會還貴？神秘活動地點引發安全疑慮

婉晴近期對外宣布舉辦慶生會，每人 2500 元的門票價格讓不少網友感到相當荒謬，網路上有人貼出韓國人氣女團I-DLE於 3 月 7 日在台北大巨蛋最便宜的票價僅 2280 元，質疑婉晴的市場定位與知名度是否足以支撐如此高昂的收費；除了對票價感到不解，網友表示藝人見面會有正式場館、專業燈光與流程，但婉晴的生日活動至今仍未公開具體地點，僅告知參加者必須先付款加入群組後才能獲得地址。這種不透明的運作方式，讓不少人對活動的安全性與實際內容產生極大疑慮。

廣告 廣告

婉晴生日見面會要價2500元挨轟！「比I-DLE門票還貴」網怒譙：要不要去搶？

網友認為婉晴開的票價太離譜，比許多韓團的見面會、演唱會門票都貴。（圖／翻攝自 Threads ）

降價至 1500 元試圖止血？報名表單未更新完整再挨轟

消息曝光後，網友拿許多偶像當例子直言「我隨便去吃個婚宴都不用這麼貴」、「2500可以買富邦悍將的球衣還有剩」、「金旼炡（韓國女團aespa成員Winter）生日會都沒那麼貴」、「就算收25元我也還是會覺得他蕭貪」、「2500堪比韓團見面會」。婉晴過去曾因家庭私事處理不當引發爭議，當時她曾為自己的不成熟行為向大眾道歉，如今又因見面會定價問題捲入風波；根據社群平台 Threads 上的最新截圖顯示，她疑似因輿論壓力，一度關閉表單後重啟，並將報名費由 2500 元降至 1500 元，但下方的詳細說明處仍留有原本 2500 元的標價。目前婉晴本人尚未對這次的票價爭議與表單錯誤做出正式回應，且表單已關閉填寫。

原文出處：婉晴生日見面會要價2500元挨轟！「比I-DLE門票還貴」網怒譙：要不要去搶？

更多民視新聞報導

霍諾德爬台北101「怎麼下來？」 賈永婕笑：我也是

暗黑女星曬「正面X光照」被瘋傳！網歪樓：這1處超漂亮…

三上悠亞「下身失蹤照」曝！手捧「2碗冰淇淋」現身台中

