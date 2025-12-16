婉謝張惇涵拜會 民眾黨團：請政院儘速提中選會委員人選

民眾黨團表示，請行政院盡速以公開、透明、符合法定程序的方式，提出具專業性且超越黨派、依法獨立行使職權的中選會委員人選。（圖／報系資料庫）

民眾黨立法院黨團今（16）日表示，行政院日前透過公關管道聯繫，表示張惇涵有意於17日以「非公開方式」拜會各黨團，要就中選會人事進行溝通。民眾黨團指出，行政院先前已多次公開表態，如今又轉而私下協調，前後作為落差甚大，民眾黨團婉謝張惇涵拜會安排，請行政院盡速以公開、透明、符合法定程序的方式，提出具專業性且超越黨派、依法獨立行使職權的中選會委員人選。

民眾黨團今（16）日表示，中選會6位委員任期已在11月3日屆滿，目前僅剩4位委員在任，依法已無法召開會議處理重大事項。依中選會組織法規定，行政院長應於委員任期屆滿前3個月完成提名，並送交立法院審議。

廣告 廣告

民眾黨指出，行政院長卓榮泰11月4日在立法院備詢時，曾對未能如期完成提名一事公開致歉，更明確承諾「無論如何會在11月中補齊人選，希望立法院能同意」，表面上勇於承擔、積極認錯，背地裡卻小動作不斷。

民眾黨表示，中選會人事拉警報後，行政院先在10月底派員接觸民眾黨團總召黃國昌，私下探詢是否有推薦人選，經黃國昌嚴正建議後，行政院才正式行文立法院各黨團邀請舉薦。民眾黨團隨即以公開徵選方式廣納社會賢才，展現對制度與專業的尊重。

民眾黨團說，但令人遺憾的是，各黨團應政院邀請舉薦完畢後，卓榮泰因11月7日國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事案遭立法院否決，怒斥「整個橄欖園一半都遞出來了，仍然沒有得到善意回應」，行政院發言人李慧芝更表示，「行政院將重新思考未來人事提名與立法院的合作模式」。

民眾黨團指出，李慧芝將中選會與NCC兩個性質、設置目的毫不相同的機關人事混為一談，既無助於問題解決，更模糊行政院自身提名延宕的責任，只有甩鍋，毫無正當性。

民眾黨團續指，行政院日前透過公關管道聯繫，表示張惇涵有意於17日以「非公開方式」拜會各黨團，要就中選會人事進行溝通。行政院先前已多次公開表態，如今又轉而私下協調，前後作為落差甚大，行政院官員輕諾寡信、言行反覆，令民眾黨團難以認同。

民眾黨團表示，基於上述考量，民眾黨團婉謝張惇涵拜會安排，並再次懇切呼籲卓榮泰善盡法定義務與責任，切勿吃碗內看碗外，只想唱高調做「鬥士」與「守門人」，請行政院盡速以公開、透明、符合法定程序的方式，提出具專業性且超越黨派、依法獨立行使職權的中選會委員人選。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻

陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她

iPhone鬧鐘常沒響？一票人被害慘 內行揭「關閉1功能」秒解決