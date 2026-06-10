婕樂纖奪2026世界品質標章20項國際大獎 總累積269座國內獎項 研發實力撼國際

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台灣生技保健品牌「婕樂纖」於2026年「世界品質標章 Monde Selection」評鑑中，橫掃拿下20面大獎，成為今年獲獎數最多的台灣品牌。婕樂纖/提供

（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】台灣生技保健品牌「婕樂纖」再度於國際舞台大放異彩！在素有「食品界奧斯卡獎」美譽的2026年「世界品質標章（Monde Selection）」評鑑中，婕樂纖一舉斬獲20面大獎，再度蟬聯今年獲獎數最多的台灣品牌。

創立於1961年的比利時「世界品質標章（Monde Selection）」，長年以嚴謹、公正的評鑑制度受到國際產業重視，評選範圍涵蓋食品、保健品、美妝品等多元領域。大會評審團由科學家、營養專家、米其林主廚與感官分析專家等跨領域專業人士組成，透過盲測、成分品質、感官表現與整體產品設計進行綜合評鑑。今年在超過數千件參賽商品激烈角逐中，婕樂纖脫穎而出，不僅斬獲大會最高榮譽「特級金獎」，更一舉奪下4項「國際最高品質鑽石金獎」，完整展現品牌在產品品質、研發能量與市場創新上的深厚實力。

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在2026年評鑑中，婕樂纖與台灣養髮權威醫師沈彥廷共同研發監製的「法樂蓬養髮液原液」，憑藉卓越品質與研發實力，於各項評鑑標準獲得近乎完美評分，榮獲世界品質標章最高榮譽「特級金獎」；而「葉黃素EX飲」、「葉黃素高鈣晶亮凍」、「高機能益生菌」及「婕肌零洗卸凝膠」等明星產品，則齊力摘下超越特別金獎殊榮的「國際最高品質鑽石金獎」。此還有15項熱門產品亦獲得10面金獎與5面提名獎，讓婕樂纖從營養補充、機能保健到美容保養，以多元產品線回應現代消費者對健康、美麗與生活品質的需求。

婕樂纖自2018年創立以來，婕樂纖持續以「品質為先、效果為本」作為品牌核心精神，至今已在國內外累積榮獲269項大獎，包含國家品質標章SNQ、國家品牌玉山獎、A.A. Award 潔淨標章無添加認證等專業評鑑大獎；近年品牌在生技產業傑出表現更兩度受邀進入總統府並獲副總統蕭美琴接見表揚，展現台灣生技保健品在研發、品質與創新上的國際競爭力。

副總統蕭美琴(左)與婕樂纖創辦人呂世博(右)合影。婕樂纖/提供

為持續提升品牌研發深度與品質把關，婕樂纖近年積極強化研發與品管團隊。除邀請「全球前2%頂尖科學家」林文川教授擔任研發顧問外，內部亦匯聚八位國考營養師與三位PCQI品管專家，從配方設計、產品教育、品質管理到食品安全控管，建立更完整的專業系統，每年更耗資超過五百萬費用進行第三方安全檢驗，累積獲得269項國內外品質大獎，更是業界少數具備『健康食品』雙健字號與臨床實驗的品牌，落實品牌理念以消費者為核心，提供消費者最高品質與安全性的產品。