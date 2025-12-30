婚事遇波折／演藝圈銀色夫妻的婚姻考驗 他們婚事都曾被家人反對

孟耿如和黃子佼曾遭女方父母反對，如今婚姻也已結束。（翻攝自孟耿如臉書）

許允樂和李玉璽的姐弟戀開花結果，喜事讓人慶賀，但其實兩人的婚事也曾遭遇長輩壓力，一度因年齡問題，遭到李媽媽反對，好在女生提前凍卵，化解長輩疑慮。演藝圈的銀色夫妻，不少對都曾遇到相同問題。

演員孟耿如與黃子佼相差19歲，因年齡差異交往時遭父母反對，經過7年交往最終修成正果，曾有一段時間高調放閃，但因黃子佼捲入創意私房醜聞，5年的婚姻在今年簽字離婚。

伊能靜當年和庾澄慶結婚時，遭到男方父母強烈反對，因認為伊能靜性格及生活方式不合適，但他們還是堅持要結婚，並生下小哈利，但最終仍以離婚收場，雙方都另組新家庭。

伊能靜和庾澄慶從交往期間就遭到男方父母反對。（翻攝自伊能靜微博）

除了離婚收場的，也有至今仍恩愛的例子，比如通告藝人Julie與楊帆相差11歲，當初交往時除了年齡差外，也因演藝工作沒保障，交往時遭爸媽極力反對。而後Julie也跟著進入演藝圈，藉由分享夫妻相處經驗，上遍大小通告。

