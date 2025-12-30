婚事遇波折／獨家！李玉璽媽媽急抱孫 許允樂凍卵掃除婚事障礙

李玉璽和許允樂甜蜜步入婚姻，首要任務就是拚「做人」，化解長輩對於傳宗接代的壓力。（翻攝自李玉璽臉書）

38歲的許允樂近日宣布重拾幸福，與小她6歲的李玉璽攜手步入婚姻，這段愛情故事看似浪漫動人，背後卻波折不斷。據悉，李玉璽的母親最初對這門親事極度反對，除了許允樂曾有過一段婚姻外，最關鍵的阻礙，莫過於許允樂已屆高齡產婦年紀，讓急於抱孫的婆婆憂心忡忡。

許允樂與李玉璽因合作舞台劇《婚內失戀》擦出愛火，兩人自認愛以來便愛得大方，日前男方求婚成功、正式登記結為連理，本是水到渠成的佳話，李玉璽的父親、資深音樂人李亞明對此樂見其成，然而早先李媽媽的態度卻截然不同。

廣告 廣告

李玉璽和許允樂因合作舞台劇《婚內失戀》迸發情愫，從交往到結婚進度飛快。（翻攝自李玉璽IG）

瞞親友交往 戀情先上新聞

據李家親戚透露，李媽媽在兩人交往初期便強烈反對，一方面是因為許允樂與前夫張兆志離婚尚未滿兩年，身分略為尷尬，恐讓外界認為李家的關係複雜；再者，兩人當初交往採「先斬後奏」，家人竟是透過新聞報導才得知，親友說：「聽到（戀情）的時候，真是差點昏倒。」

李玉璽（中）和資深音樂人爸爸李亞明（右）、媽媽（左）感情很好；但面對兒子娶媳婦，李媽媽一開始抱持反對態度。（翻攝自李玉璽臉書）

然而，真正的矛盾核心在於「傳宗接代」。許允樂即將39歲，對於渴望抱孫的李媽媽而言，高齡受孕的難度是她最擔心的地方。所幸，許允樂早就提前完成凍卵，並與李玉璽達成「以結婚生子為前提」的交往共識，這才稍稍緩解了來自李媽媽的阻力。

親戚進一步透露，這對新婚夫妻婚後的首要任務便是衝刺生子，「希望玉璽順利得子，生個馬寶寶。」以此化解潛在的婆媳緊繃關係。

婚前先調養 趕工做人計畫

從李玉璽的婚後訪談中亦可窺見端倪，他坦言求婚前的兩個月，特地與許允樂減少工作量、積極調養身體，幾乎形影不離，實則是在為「做人計畫」趕進度。在他展現寵妻之情的背後，不難感受到那股「非生不可」的家族壓力。

李玉璽和許允樂的父母關係融洽，冬至還開心分享許媽媽準備的湯圓。（翻攝自李玉璽IG）

回溯許允樂與前夫張兆志的婚姻，當年走向終局的主因，正是因為男方堅持不生小孩，而渴望成為母親的許允樂在多年協商無果後，忍痛選擇離婚。如今遇上觀念一拍即合的李玉璽，也是命運最甜蜜的安排。

許允樂（右）非常想當媽媽，但前夫張兆志（左）堅持不生，於是協議離婚。

許允樂與李玉璽完成登記後，李亞明大方擺桌宴請親友，為這段姐弟戀送上最誠摯的祝福。李玉璽透露，爸爸比他們更有儀式感，認為既然登記就要吃飯，把小倆口帶出門，讓李玉璽感受到被愛包圍與祝福，也正沉浸在初為人夫的喜悅。

張兆志對前妻許允樂再婚送上祝福，感性表示「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」（翻攝自張兆志臉書）

更多鏡週刊報導

婚事遇波折／演藝圈銀色夫妻的婚姻考驗 他們婚事都曾被家人反對

回憶殺生波／獨家！阿信繼續唱和F3 言承旭主打歌缺席原因曝光

情盡斷台男／獨家！與經紀人相戀24年 楊思敏未獲名分黯分手