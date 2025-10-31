婚內出軌》親密還是越界？心理師籲「界限VS底線」情侶先溝通
日前，藝人邱勝翊（王子）遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方表示手上握有其妻粿粿與王子的關鍵證據，事件引發熱議。此外，王子在道歉聲明中提到自己「超過了朋友間應有的界線」，也引起網友對後續發展的關注。《優活健康網》摘錄諮商心理師呂宜芳所撰此文，建議情侶或夫妻應找時間討論彼此的界限與底線，有助於維持穩固而長久的關係。
面對你的伴侶，不管是在愛情裡、關係裡、婚姻裡，你們知道彼此的界限跟底線嗎？
界限：是哪些事情做了，會讓對方感到生氣。
底線：是如果做了哪些事情，會讓關係無法繼續下去。
如果你不清楚、不知道，也沒詳細跟對方討論過彼此在關係中的界限跟底線，那麼有可能會出現下列的狀況。
小彥跟薇薇結婚5年了，有個3歲大的孩子，但是在薇薇發現小彥在工作上利用出差的時候，跟同事一起去性交易，對於這件事情無法接受，事後又發現小彥跟其他女同事搞曖昧，讓薇薇再也無法忍受，於是想要離婚。
誤以為大家的界限都一樣
面對這件事情，小彥覺得嫖妓花錢交易又沒有什麼，每個男生都會這樣，又沒有投入感情，不算真的出軌，不懂薇薇為什麼要這麼在意。關於女同事的部分，小彥覺得只是同事間的關心跟聊聊天，又沒有發生關係，就不算出軌，所以對於薇薇在意的部分，完全無法理解，覺得薇薇太小題大作了。
薇薇在聽了小彥的說法以後更是氣得火冒三丈，覺得如果早知道小彥是這樣的想法跟價值觀的話，根本就不會跟他結婚⋯⋯
在薇薇的世界裡，他覺得嫖妓、性交易、跟異性搞曖昧，這些行為都是對婚姻的不忠，本來就都是不行的，這不是很正常的認知嗎，所以薇薇才覺得，如果早知道小彥的界限跟價值關與自己如此不同，根本就不會因此而選擇進入婚姻。
每個人的界限與底線都不同
不管是小彥跟薇薇的經歷，我也看過很多伴侶或夫妻，在交往或是進入婚姻前，根本從未曾跟對方好好的去溝通，討論兩個人在面對關係時的界限跟底線分別是什麼。也因為這樣，當事情發生以後，其中一方根本就不知道，原來另一方不能接受這些行為。
然而進一步瞭解，卻發現有些伴侶覺得，這些界限不是理所當然的應該被知道嗎？所以就從來沒有去討論過，通常需要討論時，都已經是界限被踩被侵犯的時候了，也為關係帶來了無法抹滅的傷害。
為什麼要討論界限跟底線？
於是為了避免上述的狀況發生，在兩個人進入一段關係以後，當然最好在剛交往時，當然如果在交往前就能去談論到又更好。
兩個人好好的討論彼此在關係中的界限跟底線，可以讓我們知道，雙方可以接受跟不能接受的行為是什麼，因為有些我們以為可以被接受跟不能被接受的行為，在對方可能是跟我們認知不相同的，所以如果我們可以更進一步去聊聊背後的原因，也幫助我們更加了解彼此，而這樣的了解也才能夠幫助我們長久的維持關係。
知道彼此的界限避免侵犯：當我們知道彼此的界限跟底線在哪裡的時候，我們就能避免做出傷害關係的行為。
增加關係中的安全感與信任感：當我們知道彼此的界限與底線並能遵守時，那麼我們在關係中會感到安全，因為我們在意的事情不會被破壞，而這也幫助我們增加關係的信任感。
避免造成對關係無法挽回的傷害：避免因為不清楚彼此在意跟無法接受的事情，而在不知情的情況下，做出了傷害關係的行為，而造成關係無法挽回的傷害。
增加對彼此的了解：有時候我們在意的事情，對方可能不覺得有什麼，因此需要去對話與討論，才能增加彼此的了解與達成共識。
減少認知上的落差：透過討論來幫助我們減少認知上的落差，像是避免肢體上的接觸，那麼是什麼樣程度的接觸，兩個人的認知可能不同，而這個不同可能就會引發彼此的介意，所以討論清楚才能減少認知上的落差。
因此，如果你不知道你的伴侶有哪些界限跟底線，或是現在想起來好像有點模稜兩可，不太肯定的話，那麼建議你，找個時間先把自己的界限與底線列清楚，並思考背後讓你在意、以及無法接受的原因。
想清楚之後，找時間與你的伴侶聊聊，來幫助你們清楚彼此的界限與底線在哪裡，也增加兩人對彼此的了解，讓你們的關係可以更加穩固與長遠。
（本文獲諮商心理師呂宜芳授權轉載，原文為：【關係中的界限與底線】事先討論說清楚，才能讓關係走的更遠）（首圖來源：Meigo粿粿臉書粉絲頁）
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為婚內出軌》親密還是越界？心理師籲「界限VS底線」情侶先溝通
