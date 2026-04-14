婚內出軌3主角將在法院內相見？范姜告王子、粿粿今開庭

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藝人邱勝翊近來官司不斷，最近才因涉嫌閃兵被逮交保，而先前介入粿粿（江瑋琳）、范姜彥豐婚姻的侵害配偶權官司，今（14日）下午將於士林地院民事庭開庭審理。

粿粿婚內出軌王子，遭老公范姜彥豐提告，3人今是否會親自出庭成為關注焦點。 （圖／翻攝畫面）

回顧王子近期的負面新聞，他因介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，導致演藝工作停滯，本月1日又因涉嫌違反兵役相關法規及偽造文書遭拘提，經檢方複訊後以50萬元交保候傳，形象再受打擊。

時隔不到2週，范姜彥豐以侵害配偶權為由，對王子及粿粿提起民事訴訟，案件於今天下午將在士林地方法院民事庭開庭，因民事案件無強制出庭規定，雙方預計由律師代理應訊。

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此次庭訊屬首次言詞辯論程序，外界關注雙方攻防動向。不過依相關法規，涉及家庭與未成年子女權益的案件，多採不公開審理，庭內情形恐難對外揭露。

此外，先前曾有媒體目擊粿粿與范姜彥豐低調現身家事法庭進行調解，據了解，相關調解程序目前仍持續進行中。

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