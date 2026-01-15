《婚內失戀》封箱演出 張詩盈：婚姻裡的理所當然造成了失戀

莊凱勛、張詩盈在舞台劇《婚內失戀》演出多年夫妻。（艾彼新創股份有限公司提供）

舞台劇《婚內失戀》改編自精神科醫師、作家鄧惠文的同名著作，自2022年首演以來連續3年場場完售。2026年4月，作品將於水源劇場加演回歸，並確定為「封箱演出」，此後不再加演。

本劇由舞台劇《嫌疑犯X的獻身》導演吳維緯編劇、執導，集結吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏、黃人傑等劇場卡司，並規劃「星光演員場」，邀請柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽、項婕如等影視演員參與演出。

張詩盈是《婚內失戀》經典卡司中唯一三次演出、三次「老公」皆由不同演員飾演的演員，她笑稱自己「等於累積了三任老公的經驗」。此次她與莊凱勛搭檔，飾演結婚15年的「水晶婚」夫妻安安與阿偉。她坦言，起初對與莊凱勛合作感到緊張，擔心接不住對方的表演能量，但實際排練後，反而感受到對方高度的開放性與多樣可能。

張詩盈表示，每一次演出《婚內失戀》，都像是在檢視婚姻中被視為「理所當然」的細節，而那些細節往往正是失戀感的來源。她也分享，演出後讓自己更有意識地經營婚姻關係，例如每天出門前親吻先生道別。

談及角色安安，張詩盈最有共鳴的是角色總是為了家庭選擇退讓。她形容：「一條船要往前，一定要有人願意讓出方向。」但她也指出，安安在知道夫妻期待不同後選擇停止溝通，這一點與真實的自己並不相同。

首次加入《婚內失戀》的莊凱勛則表示，作品探討的是多數人終將面對的人生課題，排練過程彷彿提前預習婚姻，也提醒自己，關係需要長期經營。他也分享，有婚姻經驗能讓自己更直接從生活狀態出發詮釋角色。談及婚姻本質，莊凱勛形容：「婚姻裡的女性都是神力女超人，為了家沒有下班時間。」

原著作者鄧惠文醫師則指出，當人在婚姻中對伴侶的改變感到不滿時，或許應先反問自己：「我在這個改變中，貢獻了什麼？」她認為，關係中的不滿，往往來自雙方長期互動所形塑出的狀態。

《婚內失戀》演出時間、售票方式

2026年4月10日至4月26日在水源劇場演出，12月16日中午正式啟售，早鳥價單人88折（不含藝文票區、搖滾區與視線不良區）優惠至1月31日止。購票請洽 OPENTIX 售票系統。

購票連結：https://lihi3.me/Ynq1x

劇本書預購連結：https://lihi3.me/ayaCb

