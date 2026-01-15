《婚內失戀》張詩盈「換了3任老公」

記者王丹荷／綜合報導

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，從2022年開始連續3年好評完售，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。張詩盈是《婚內失戀》經典卡司中唯一3次演出，3次「老公」都由不同人飾演，笑稱自己「等於有3任老公的經驗」；也分享每次演出都像是檢視自己在婚姻裡那些「理所當然」，是否正是造成失戀感的來源，最大的收穫，是養成每天出門前要和先生親吻道別的習慣，也更常從對方身上找到可愛的地方。

這次張詩盈與第3任老公莊凱勛攜手飾演走過15年「水晶婚」的夫妻安安與阿偉。得知對手是莊凱勛時，她坦言有點緊張：「我對凱勛的印象多半來自影視作品，覺得他是1個能掌握很多角色層次的演員，知道要合作時會有點小忐忑，怕他出很多我接不住的招。」但隨著排練展開，她大讚對方「有好多可能性」，也很願意敞開自己，讓她感覺這一版的阿偉與安安，將會與過往2個版本呈現出非常不同的樣貌。

面對「安安」這個角色，張詩盈坦言最有共鳴的是她總是為了成全家人而把自己放在後面。「1條船要往前，一定要有人願意讓出方向。如果每個人都只想去自己要去的地方，船根本動不了。」她舉例說：「就像一家人吃飯，有人想吃便當、有人想吃水餃，如果我又說想吃義大利麵，那真的會不知道要去哪裡吃，總得有人願意成全大局。」她也笑言，婚後自己性格中原本的「詩意」大多被生活磨平，碎念的狀態和安安如出一轍。

不過她也認為，安安在知道阿偉對「家」的期待與自己不同後，選擇不再溝通、默默忍受委屈，這點其實不像真實的她自己，笑說：「我是連苦瓜都不吃的公主。」此外，安安會與阿偉在生活中玩扮演遊戲發展創作靈感，而她在生活中並不是那麼愛演或玩耍的人，她反而認為這是１種加分：「我可以理解當實際面對生活瑣事時的面貌與脾氣會是怎樣，不會戴著想像的樣子來演繹或美化婚姻的樣子。」

首次加入《婚內失戀》的莊凱勛則透露，身為新成員，他其實也相當緊張：「畢竟這些學長姐都是即興能力很強的人，《婚內失戀》這個IP也很成功，前面每次的演出都廣受好評，所以正式開採之前有點小緊張，因為學長姐他們可能走位都很熟，怕只有我很不熟。」不過因為本來就十分欣賞導演吳維緯的作品，收到邀請時仍感到非常期待。他認為，《婚內失戀》談的是多數人都會遇到的問題，排練過程彷彿提前預習未來的人生，也不斷提醒自己，維持婚姻平衡是一輩子的課題，唯有珍惜對方，感情才可能保鮮。

談到角色，莊凱勛認為自己與阿偉相似之處在於同樣是家中經濟支柱，不同的是，他在現實生活中比較有意識地經營夫妻關係，反而在表演時要刻意去練習「忽視太太需求」的狀態，笑說自己與太太仍處於相對熱情的階段。不過他也指出，阿偉其實非常貼近「社畜型中年已婚男子」的縮影，像劇中安安想看夕陽卻被取笑，下一秒卻因孩子在學校出狀況，2人瞬間從爭吵變成同盟，那種轉換既真實又令人唏噓。

而夫妻走到一定程度，面對爭執有時候「無聲勝有聲」，莊凱勛認為：「愛已經不是年輕時純粹的愛情，更多的是感謝，有時候會覺得婚姻的某些時候，我們不是我們，但我們還是我們。」他想告訴正在婚姻關係中的觀眾：「放慢腳步，認真的看看你身邊的她（他），每一寸多出來的皺紋，每一次真心的笑容，或許你會找到遺忘很久的那一份純粹的愛。」

巧的是莊凱勛與張詩盈的婚姻都剛好經營了10年左右，張詩盈覺得雖然演了3次，但很多事情是不一樣的：「因為夫妻2個人的狀態是一直在變動的，我雖然講同樣的台詞，但因為在婚姻裡的體驗不同，感受已經不一樣了，所以每次排戲都會有新的想法，好有趣喔！」莊凱勛則表示自己有婚姻的經歷，比較能夠擷取自身婚姻狀態放入角色，比單靠想像更踏實。

對於婚姻關係，莊凱勛覺得：「婚姻裡的女性都是神力女超人，她們有自己的專業，但為了家，她沒有下班時間。」張詩盈則認為婚姻裡的2人是隊友：「我們要一起作戰，是互相合作的狀態，雖然2個人總是各自有想法，但婚姻中的每個決定都是有決議、有共同認知的，結婚前可以只考慮自己，但婚後做決定都是會為了生活或掙扎考量。」

張詩盈（右）首次搭檔莊凱勛演出《婚內失戀》。（艾彼新創股份有限公司提供）

莊凱勛（左）、張詩盈在舞台劇《婚內失戀》中飾演夫妻。（艾彼新創股份有限公司提供）